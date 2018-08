Peste un milion de mașini electrice și plug-in-hybrid înmatriculate în Europa. Care este situația în Moldova?

Europenii sunt din ce în ce mai atrași de tehnologiile alternative de propulsie. Doar în primele șase luni ale acestui an peste 195.000 de electrice și plug in hybrid au fost înmatriculate pe bătrânul continent, în timp ce cifra totală tocmai a trecut de un milion de exemplare!

Rezultatul este peste vânzările înregistrate de americani și sub înmatriculările de electrice și hibride alimentate de la priză înregistrate de chinezi. Ultimii au trecut punctul de 1 milion de mașini tocmai un an în urmă, pe când americanii vor înregistra același rezultat spre finele acestui an datorită celui mai nou model Tesla ce are o cerere sporită pe piață.

Ce vânzări au fost înregistrate în Moldova aflați pe AutoBlog.MD.