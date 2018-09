Peste 600 de articole emblematice din universul cinematografic şi al televiziunii, scoase la licitație la Londra

Sute de articole emblematice din universul cinematografic şi al televiziunii, precum celebra pălărie purtată de Harrison Ford în "Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark" şi skateboardul din '"Back to the Future: Part II", vor fi scoase la licitaţie pe 20 septembrie la Londra, relatează EFE.

Sub titlul "Entertainment Memorabilia", compania Prop Store, unul din principalii furnizori mondiali de accesorii şi costume provenite din industria de divertisment, va scoate la licitaţie 600 de loturi de îmbrăcăminte şi materiale de producţie din 200 filme şi seriale de televiziune.



Printre obiecte de află şi pălăria purtată de Harrison Ford în filmul "Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark" (1981), care se aşteaptă să atingă un preţ de vânzare cuprins între 200.000 şi 300.000 de lire sterline (257.487 - 386.230 de dolari).

Skateboardul din "Back to the Future: Part II" folosit de personajul Marty McFly (interpretat de Michael J. Fox) va fi scos la licitaţie la un preţ cuprins între 30.000 şi 50.000 de lire sterline (38.623 - 64.371 de dolari).

Alte articole vedetă sunt jacheta purtată de Harrison Ford atunci când l-a interpretat pe Han Solo în "Imperiul contraatacă" (1980), cu un preţ cuprins între 500.000 şi 1 milion de lire sterline (643.727 - 1,2 milioane de dolari).

Fanii aceste saga vor putea să liciteze pentru o cască Stormtrooper din primul film din seria "Războiul stelelor", lansat în 1977 - "Star Wars: Episode IV - A New Hope" -, ce ar putea fi vândută cu suma de 60.000 de lire sterline (77.246 de dolari).



Toate articolele vor fi expuse începând de vineri până pe 20 septembrie la complexul BFI Imax din Londra, unde se va desfăşura licitaţia.



Încasările, potrivit Prop Store, vor fi donate organizaţiei de binefacere National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).