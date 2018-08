Peste 300 de instituţii mass-media din Statele Unite au lansat o campanie privind libertatea presei ca reacţie la criticile lui Trump

Cotidianul The Boston Globe a lansat săptămâna trecută un apel la demararea unei campanii de condamnare a "războiului murdar" al preşedintelui Trump împotriva mass-mediei, folosind hashtag-ul #EnemyOfNone (Duşmanul Nimănui), scrie mediafax.ro

Donald Trump a criticat în repetate rânduri instituţiile media care potrivit acestuia realizează "ştiri false" citând surse anonime ce exprimă opinii negative despre el, afirmând că jurnaliştii sunt "cea mai de jos formă a umanităţii", iar presa este "periculoasă şi bolnavă" sau "dezgustătoare".

Pub

The Boston Globe a promis să publice pe data de 16 august un editorial "privind pericolele asaltului Administraţiei (Trump) asupra presei", şi a îndemnat alte instituţii să facă la fel.

O serie de instituţii mass-media americane, de la cotidiene naţionale la publicaţii locale, au promis că vor răspunde apelul, la fel cum au făcut şi mai multe publicaţii internaţionale, precum ziarul The Guardian.

"O presă liberă are nevoie de tine", a titrat The New York Times, calificând atacurile lui Trump drept "periculoase pentru esenţa vie a democraţiei".

Într-un material intitulat "Jurnaliştii nu sunt duşmanii", The Boston Globe a scris că presa liberă a fost un principiu de bază al Statelor Unite de peste 200 de ani şi avertizând că modul în care preşedintele SUA se comportă faţă de presă "trimite un semnal alarmant despoţilor" din întreaga lume.

The Guardian comentează că liderul de la Casa Albă "pare să aibă o politică calculată şi consecventă de subminare, delegitimizare şi chiar punere în pericol a activităţii presei".