Pe ce dată sărbătorim în acest an Ziua Națională a Vinului: Va fi cea de-a 17 ediție

În acest an, Ziua Națională a Vinului va fi sărbătorită pe 6 și 7 octombrie. Un anunț în acest sens, a fost făcut de Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici.

”Suntem la cea de-a 17 ediție a Zilei Naționale a Vinului. O sărbătoare ce din an în an adună la un loc tot mai mulți producători autohtoni, somelieri, consumatori, oameni care practică meseria de oenolog, oaspeți din mai multe țări. Este important să le oferim oportunitatea de a cunoaște vinul de calitate, într-o atmosferă pe măsura așteptărilor lor”, a precizat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici, în cadrul ședinței.

Despre pregătirile în toi și noutățile din ediția de anul curent a Zilei Naționale a Vinului a vorbit directorul Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV), Gheorghe Arpentin.

„În ediția din acest an punem în valoare vinăriile din Regiunile cu Indicație Geografică Protejată. Vor fi mai multe zone amenajate: Zona meșterilor populari, Curtea Țărănească, o zonă de pictură, vom improviza trei sătucuri moldovenești, va fi creat un drum al vinului. În acest an vor participa mai mulți producători decât în ediția de anul trecut, cu circa 20 de producători mai mult. Pentru anul curent am mărit de trei ori zona sanitară pentru participanți și vizitatori. Din 11 septembrie începem campania de informare a publicului despre Ziua Națională a Vinului”, a explicat directorul Gheorghe Arpentin.

Totodată, directorul ONVV a subliniat că spotul video cu referire la Ziua Națională a Vinului va fi difuzat atât în țara noastră, cât și în România, Polonia și China pentru a promova vinăriile din Regiunile cu Indicație Geografică Protejată și a spori numărul de turiști.

Amintim, Ziua Naţională a Vinului este organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, Asociaţiile producătorilor de produse vitivinicole, precum și cu suportul partenerilor de dezvoltare.