PSRM începe pregătirea activă pentru alegerile parlamentare

Cei prezenți la ședință au audiat raportul de activitate a partidului și au stabilit un plan de acțiuni pentru următoarele șase luni – pînă la alegerile parlamentare, care vor avea loc pe data de 24 februarie 2019.

PSRM – singurul partid de opoziție

Igor Dodon a menționat, în cadrul discursului său, că PSRM este singurul partid de opoziție din parlament, rămînînd cea maia ctivă formațiune, cu cele mai multe inițiative menite să îmbunătățească situația atît a cetățenilor, cît și întregului stat.

Igor Dodon a remarcat că ”pe parcursul a 9 ani de guvernare, după tentativa de lovitură de stat din 7 aprilie 2009, după ce comuniștii au predat guvernarea, din august- semptembrie 2009, în RM la guvernare sunt partidele pro-europene care s-au schimbat cu locurile pe parcursul anilor, dar tot timpul au fost parteneri de guvernare”.

Este vorba despre Partidul Liberal – Democrat al lui Filat, Partidul Democrat al lui Lupu, apoi al lui Plahotniuc, Partidul Liberal al lui Ghimpu, este vorba de cei care mai tîrziu s-au desprins de aceste partide și au creat partidele proprii – Maia Sandu și alții.

”În ultimii nouă ani, ei se joacă de-a guvernarea și opoziția, organizează proteste în Piața Marii Adunări Naționale, dar în același timp sunt partenerii de guvernare a Partidului Democrat, de voie sau de nevoie s-au trezit în opoziție”, a declarat șeful statului.

Igor Dodon nu exclude participarea sa la alegerile parlamentare pe listele PSRM

Președintele a evidențiat că PSRM este unicul partid parlamentar, care după alegerile din 2014 nu a făcut parte din alianța de guvernare, în tot acest timp partidul a fost în opoziție, așa cum a anunțat iniția și nu a votat pentru nici un ministru sau pentru vreo guvernare.

”Socialiștii au obținut unele dintre scopurile propuse, cum ar fi votul mixt, care ra prevăzut în programul nostru electoral. Dar cel mai important este faptul că au distrus alianțele pentru integrarea europeană, toate care au fost în toți acești ani”, a remarcat șeful statului.

Igor Dodon a declarat că examinează posibilitatea de a participa la viitoare alegeri parlamentare pe listele de partid ale PSRM, ”un președinte fărî suportul majorității parlamentare nu poate să-și îndeplinească eficient toate atribuțiile”.

Începînd cu ziua de sîmbătă, PSRM va alege candidații pe circumscripții

Președintele a remarcat că, scopul principal al PSRM - este de a deține majoritatea voturilor în Parlamentul Republicii Moldova, atît pe circumscripțiile de pe teritoriul Republicii Moldova, cît și din afara țării.

”Începînd cu ziua de sîmbătă, membrii PSRM vor începe să desfășoare acțiuni masive în fiecare centru raional, în cadrul cărora vom alege împreună cu colegii din teritoriu candidații pe circumscripțiile electorale. Pînă la mijlocul lui octombrie vom trece prin toate orașele din RM, iar la sfîrșitul lui noiembrie, în Chișinău se vor întîlni zeci de mii de susținători și membri ai PSRM”, – a spus Igor Dodon.

Zinaida Greceanîi: Spre deosebire de alte partide, PSRM este mereu alături de oameni

Președintele PSRM Zinaida Greceanîi a menționat că Igor Dodon rămîne liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Zinaida Greceanîi a evidențiat că PSRM a venit cu foarte multe inițiative legislative, o parte au fost aprobate, altele au fost respinse. Partidul a ajutat cetățenii în soluționarea problemelor de ordin social, juridic, au oferit asistență juridică, au ajutat multe instituții sociale în soluționarea problemelor lor.

”Spre deosebire de alte partide, noi mereu am fost alături de oameni. Întrebați de alte partide cînd are loc audierea cetățenilor, veniți la noi și vedeți cum se lucrează. Noi am făcut tot posibilul să ajutăm cetățenii, fiind în opoziție și fără resurse”, a spus Zinaida Greceanîi.