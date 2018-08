Obiceiuri care cresc inteligenţa copiilor: Ce sport ajută la dezvoltarea neuronală şi care este „hrana creierului“

Între 0 şi 2 ani creierul îşi triplează dimensiunea. Este o triplare nu neapărat datorită creşterii de neuroni, ci datorită creşterii legăturilor neuronale. Psihologul Marius Teodor Zamfir susţine că aceste legături neuronale nu se creează decât prin activităţi noi, iar orice interacţiune cu mediul virtual este o privare senzorio-motorie. În această perioadă copilul se dezvoltă prin senzaţii şi motricitate, creierul având nevoie de gândire şi analiză, nu doar de imagini.

Obiceiuri care dezvoltă inteligenţa copiilor:

Copilul şi jocurile pe calculator „Pe de-o parte, jocurile pe calculator dezvoltă inteligenţa, dar este foarte importantă vârsta la care lăsăm copilul în faţa calculatorului.

Dacă ne luăm după cele mai ample studii, cele ale Academiei Americane de Pediatrie, se recomandă clar evitarea acestora până la vârsta de un an şi jumătate. Între un an şi jumătate şi 2 ani, se recomandă maxim o jumătate de oră pe zi şi numai cu un adult în preajmă. Între 2 şi 5 ani, maxim o oră pe zi, iar între 6 şi 12 ani, maxim două ore pe zi. Acestea în condiţiile în care părinţii urmăresc ca jocurile să nu conţină violenţă sau limbaj licenţios. Până la 3 ani creierul copiilor se află într-o perioadă magică, sunt nişte unde cerebrale pe care noi le avem în somnul cu vise. Ei nu pot face foarte bine diferenţa între vis şi realitate, imitând foarte bine ceea ce văd, putându-se ajunge la comportamente anormale“, a declarat psihologul

Evitaţi hiperprotectivitatea

„Am avut un caz al unui băieţel de 2 ani. Mama avea 45 de ani, dar nu avea un partener sau un cerc de prieteni.

Copilul socializa cu aceasta foarte bine, dar din cazuza faptului că l-a crescut într-un sistem hiperprotectiv, la 2 ani când a trebuit să se reîntoarcă la serviciu, în doar trei săptămâni copilul dă semne de autism şi regres pe toate ariile de dezvoltare. Numai cunoscând acest sistem anamnestic, cum se dezvoltă creierul, mi-am dat seama ce s-a întâmplat.

Dintr-o dată mama, care era universul copilului, dispare. El neavând percepţia timpului, se simte abandonat într-un loc unde nimeni nu mai vine să-i răspundă imediat nevoilor. Acesta intră într-o stare de închidere în sine şi începe să dea semne de autism“, a povestit psihologul Marius Zamfir.

Hrana creierului

Creierul are o evoluţie fantastică în primii ani de viaţă. La 3 ani s-a dezoltat deja în proporţie de 97%, în condiţiile în care corpul se dezvoltă la maxim 18%. Ca să se dezvolte, creierul are nevoie de senzaţii şi motricitate. Deci are nevoie să iasă cât mai mult în natură, să intercaţioneze cu mediul, să cadă, să pipăie, să se lovească. Orice privare senzorio-motorie în perioada 0-3 ani interferează cu dezvoltarea corespunzătoare a copilului.

Pianul dezvoltă creierul

Un instrument muzical dezvoltă cel mai bine creierul, dar nu putem începe mai devreme de 6 ani. Pianul este cel mai complet instrument muzical care dezvoltă creierul copiilor.

Sportul dezvoltă sistemul neurologic

Cel mai complet sport ca dezvoltare neurologică este înotul, subliniază specialistul. Dar şi atletismul, karate sau dans. Aceste lucruri ajută foarte mult copilul să se dezvolte şi din punct de vedere emoţional.