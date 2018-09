O universitate este acuzată că a picat studenţi cu probleme de sănătate mintală, după ce doi tineri s-au sinucis

Universitatea din Birmingham a fost acuzată de picarea studenţilor care sufereau de probleme de sănătate mintală, după ce doi tineri şi-au luat viaţa la distanţă de mai puţin de un an, informează huffingtonpost.co.uk.

Dan Collins, în vârstă de 22 de ani, a fost evaluat de medicii unui spital de boli mintale cu doar câteva săptămâni înainte de a-şi lua viaţa. Tânărul suferea de o boală mintală ereditară şi tocmai ce se despărţise de iubita lui. O altă fostă iubită sunase la universitate pentru a spune că este îngrijorată de starea lui mintală. Dan s-a întâlnit cu o echipă ce se ocupa de bunăstarea studenţilor cu trei zile înainte să-şi pună capăt zilelor şi le-a spus că urmează să-şi facă o programare la doctorul său de familie. Echipa a aflat că Dan fusese internat cu trei săptămâni în urmă şi a fost externat considerându-se că nu este un pericol pentru el sau pentru alţii.

Site-ul studenţilor, The Tab, a început o investigaţie înainte ca Dan să moară şi au aflat că Universitatea din Birmingham are doar 6 consilieri pentru studenţii cu probleme mintale, pe când universitatea are în total aproximativ 30.000 de studenţi.

Andrew Worden, în vârstă de 22 de ani, şi-a luat viaţa după ce a aflat că trebuie să repete al treilea an de facultate. Avocatul familiei lui spune că mama sa acuză universitatea de faptul că nu i-a informat de problemele tânărului. Corpul lui Andrew a fost găsit acasă, în Cornwell, unde învăţa pentru examenele din al treilea an, scrie mediafax.ro