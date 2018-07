O firmă cu care Guvernul a semnat contract pentru programul de cetățenii prin investiții a figurat într-o investigație a jurnalistei malteze, ucise anul trecut

La 11 iulie curent, Ministerul Economiei din Republica Moldova a semnat contract cu un consorțiu compus din companiile MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd. Aceste companii urmează să implementeze programul de primire a cetățeniei țării prin investiții introduse în Republica Moldova. Prin acest program autoritățile speră să atragă în Moldova investiții de circa 1,3 miliarde de euro, transmite NewsMaker.

Jurnalista malteză Daphne Caruaza Galizia, care a murit anul trecut, după ce o bombă a explodat în mașina acesteia, ultimele luni din viață lucra la o investigație despre programul de "vânzare a cetățeniilor" în Malta.

Un grup de 45 de jurnaliști, printre care și câțiva din OCCRP (Proiect Jurnalistic despre Crima Organizată și Corupție), au creat proiectul "Daphne" în cadrul căruia continuă investigațiile începute de jurnalista ucisă.



Într-un articol publicat în aprilie 2018, se scrie că programul de cetățenii prin investiții a scos economia Maltei din deficit: din 2014 țara primise circa 850 de milioane de euro.

Jurnalista malteză scria în notițele sale că "aceste sume au avut un efect hipnotic asupra unor funcționari de rang înalt din partidul de la guvernare, iar programul de eliberare a pașapoartelor, cu denumirea formală de Individual Investor Program (IIP), se baza pe "cumătrism" și corupție", scrie NewsMaker.

Firma Henley&Partners, cu care guvernul maltez are semnat contract, deține "licență exclusivă" în programul IIP, fapt care îi conferă dreptul de a distribui tarife profitabile între sutele de birouri de avocatură care ajută participanții potențiali la program.

Șeful companiei, Kristian Kalin, spunea că investigațiile în care era vizată Henley&Partners, erau "fabricate".

Într-o investigație neterminată, jurnalita malteză scria și despre o corespondență electronică, din care reieșea că firma respectivă ar fi avut relații strânse cu persoane importante din partidul maltez de la guvernare. În blogul său, Daphne Caruana Galizia scria că șeful Henley&Partners discuta cu premierul Maltei, Joseph Muscat, despre cum să o dea pe aceasta în judecată.

Până la urmă, compania într-adevăr o acționase în judecată pe Daphne Caruaza Galizia.

Daphne Caruana Galizia, jurnalistă de investigație din Malta, care a expus conexiunea țării ei cu offshore-urile din documentele cunoscute drept Panama Papers, a murit, după ce o bombă a explodat în mașina ei.

Jurnalista a depus plângere la poliție că ar fi fost amenințată, cu două săptămâni înainte de moarte.

Fiul jurnalistei a spus că mama sa a fost asasinată pentru că s-a poziționat între lege și cei care caută să o încalce. Matthew Caruana Galizia îi consideră responsabili de moartea mamei sale pe prim-ministrul Maltei, Joseph Muscat, dar și pe alți oficiali și comisari de poliție.