Nouă metodă de dat bani cerșetorilor: scanarea unor coduri QR cu telefonul

Dezvoltatorul proiectului crede că această metodă ar putea să le ofere un cămin, dar și bani suficienți pentru hrană și întreținere.

“Problema pe care încercăm să o rezolvăm aici este că trăim într-o societate săracă în dezvoltare și, în același timp, oamenii își fac griji în privința modului în care cei fără adăpost vor cheltui banii pe care îi primesc. Deci, soluția noastră este furnizarea unui mecanism care să depoziteze banii de pe smartphone într-un cont bancar restricționat”, a spus Alex McCallion, fondatorul programului.

Potrivit BBC, oamenii primesc coduri QR asemănătoare celor aflate pe biletele cumpărate online. Acestea urmează să fie purtate de cei fără adăpost asemenea unor legitimații. Odată cu scanarea codului, cetățenii pot afla detalii despre persoana căreia urmează să îi doneze bani. Le pot citi povestea și pot alege suma pe care vor să le-o doneze.

Terry, un om al străzii care s-a înscris în program, împărtășește povestea lui de viață cu cei care îl scanează.

“Salut, sunt Terry! Am fost montator de schele timp de mulți ani, dar acum ceva timp, relația mea cu partenera de viață s-a deteriorat. După asta, lucrurile au devenit dificile și am rămas fără adăpost. Îmi doresc foarte mult să am o viață stabilă”.

Codurile pot fi scanate cu orice browser, însă există și o aplicație dezvoltată în acest scop care poate fi descărcată gratuit. După donație, banii ajung într-un cont și sunt co-gestionați de un supraveghetor care îi imparte pentru diferitele cheltuieli ale persoanei încrise în program. Suma este împărțită pentru hrană, adăpost, taxe și astfel, se asigură cheltuirea eficientă a banilor.

Totuși, părerile sunt împărțite. În timp ce unii susțin programul, alții sunt împotrivă.

“Cred că este un pic ciudat, să fiu sincer. Nu știu dacă face vreo diferență. Este ca și cum ai purta o plăcuță pentru câine”, a declarat un britanic.

“Consider că oferă posibilitatea oamenilor de a decide dacă cineva este fără adăpost și are nevoie de ajutor și arată, de asemenea, că persoana respectivă este determinată să încerce să facă o diferență pentru ea”, a spus altă persoană.

Oamenii străzii spun că în ciuda faptului că sunt comparați cu produsele din supermarket, este o idee bună atâta timp cât îi ajută, iar fondatorul programului le dă libertatea de a alege cum vor să folosească legitimația, dacă vor să o poarte sau nu.

Potrivit BBC, experimentul a început deja în Oxford.