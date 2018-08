Netflix și Marvel își spun la revedere: care e ultimul film lansat împreună

Discutăm de aproximativ un an de un serviciu ipotetic al celor de la Disney. Pe lângă un volum foarte mare de conținut original și desene animate, platforma respectivă va fi construită în jurul a două francize importante. Este vorba de Marvel Cinematic Universe și Star Wars. În teorie, acest detaliu nu ar trebui să conteze foarte mult, mai ales dacă nu plănuiești să te abonezi. Problema este că abonații la Netflix de pe întregul mapamond vor avea de suferit de pe urma lansării noii platforme.

Până de curând, majoritatea lung-metrajelor produse de studiourile Disney, după ce treceau printr-un circuit cinematografic elaborat, puteau fi văzute pe Netflix. Lucrurile au funcționat așa de când există Netflix. Din păcate, conform celor de la The New York Times, respectivul parteneriat se va încheia în curând.

Odată cu iminentul Captain Marvel, nici un film Disney nu va mai ajunge pe Netflix. În schimb, toate vor fi disponibile pe o nouă platformă de streaming, care momentan nu are un nume sau o dată de lansare precisă. În mod previzibil, același destin este rezervat pentru partea a doua din Avengers: Infinity War. Ultimul film din respectiva seria va putea fi văzut în confortul căminului doar pe serivicul Disney sau dacă îl cumperi, în format digital sau fizic, scrie playtech.ro.

Au existat de mult timp speculații legate de ruperea contractului dintre Netflix și Disney, dar nu am cunoscut până acum momentul exact al respectivului declic. Știam doar că se va întâmpla înainte de 2019, când se lansează serviciul creat de Disney. Singurele producții Marvel care vor rămâne pe Netflix pentru todeauna sunt serialele originale: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punsher și The Defenders. În acel caz particular, motivul are legătură cu faptul că show-urile respective au fost finanțate parțial de Netflix, nu este vorba doar de achiziționarea licenței de difuzare.