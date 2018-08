Natalie Portman va regiza și va juca dublu rol într-un film despre două surori gemene rivale

Fără titlu deocamdată, filmul prezintă povestea surorilor Esther şi Pauline Friedman, două gemene care oferă în rubricile ziarelor sfaturi pentru cei care au îndoieli şi au nevoie de răspunsuri. Esther semnează rubrica 'Ask Ann Landers' din 1955, în timp ce sora ei rivală Pauline ţine rubrica 'Dear Abby' din 1956.



Katie Robbins, care a lucrat ca scenaristă la serialul 'The Affair', se va ocupa de scenariul acestui film.



Câştigătoare a unui Oscar pentru cea mai bună actriţă cu filmul 'Black Swan' (2010), Portman este considerată una dintre cele mai bune actriţe ale generaţiei sale, cu roluri memorabile în filme precum 'Closer' (2004), 'V for Vendetta' (2005) sau 'Jackie' (2016).