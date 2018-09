NACTOY 2019: A fost anunţată lista oficială a modelelor semifinaliste

Organizatorii concursului „2019 North American Car, Utility and Truck of the Year Awards” a anunţat lista oficială a modelelor semifinaliste care vor lupta pentru simpatia juraţilor şi pentru marele premiu.

Din cele 47 de maşini acceptate în concurs, în etapa următoare vor merge doar 29, împărţite în trei categorii.