Monica Babuc, despre reținerile de la liceul Orizont: Eu nu cunosc detalii despre cele întâmplate

"Eu nu cunosc detalii despre cele întâmplate, probabil organele abilitate de aceste chestiuni trebuie să-şi spună opinia. Ceea ce pot să spun este că eu apreciez activitatea acestei insitituţii, are rezultate foarte bune ale celor care învaţă la ea. Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării împreună cu Direcţia municipală educaţie vom face tot posibilul ca procesul de studii din instituţie să nu fie sub nici o formă perturbat. Nu poate fi vorba sub nici o formă de închiderea liceului, acolo învaţă copiii, lucrează profesori. Procesul de studiu este determinat de politicile educaţionale. Toate aceste lucruri trebuie să continuie. Eu nu cunosc detalii, întrebările celelalte le adresaţi la instituţiile care sunt abilitate să vă răspundă la treaba asta. Eu ştiu ştirea că au fost arestaţi aşa ca şi dvs.", a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, pentru Publika.

Amintim că în această dimineață șapte persoane de origine turcă, din administrația liceului „Orizont” au fost reținute. Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că desfăşoară în această dimineaţă "o operaţiune complexă, pe linia prevenirii ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, în mai multe localităţi din ţară" și va reveni mai târziu cu detalii.

Ulterior, profesorul de engleză din cadrul liceului a declarat pentru UNIMEDIA că, în momentul reținerii, directorul instituției striga „Este nedrept”. Bariș Hasan și fiul minor al unuia dintre reținuți au fost lăsați să plece și se află acum la liceu. Potrivit profesorului, administrația liceului încearcă să țină la curent persoanele interesate de ceea ce s-a întâmplat, însă deocamdată interesul vine din partea mass-mediei.

De asemenea, și Partidul Acțiune și solidaritate a venit cu o reacție.