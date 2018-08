Moldova1 răspunde acuzațiilor protestarilor și spune că „este și va rămâne televiziunea poporului”

"Constatăm cu regret că încercările de denigrare a imaginii Moldova 1, orchestrate de partidele PAS și PPPDA, continuă printr-un șir de declarații profund politizate și hazardate, lipsite de obiectivitate și suport factologic. Astăzi, formațiunile nominalizate au organizat un flashmob la sediul televiziunii publice, invocând motive neîntemeiate și care nu au nimic în comun cu realitarea.

Citând una dintre lozincile utilizate de participanții la flashmob, menționăm că Moldova 1 este și va rămâne televiziunea poporului, respectând cu strictețe deontologia profesională și având ca reper interesul public. Mai mult, îndemnul organizatorilor flashmob-ului, cităm...”în aceste condiții este extrem de important ca instituția publică de televiziune și radiodifuziune, plătită din banii contribuabililor, să informeze corect populația, să fie o porta-voce a poporului, să presteze servicii de programe obiective, să corespundă plenar statutului său de instituție nesubordonată politic, pusă în exclusivitate în serviciul poporului” este în perfectă concordanță cu ceea ce realizăm zi de zi, cu resurse minime.

Drept dovadă am adus și aducem argumente concludente în acest sens. Am vrea să amintim celor care declară că suntem o instituție captivă că Moldova 1 este unul dintre puținele posturi tv care, potrivit monitorizărilor independente (Centrul pentru Jurnalism Independent, OSCE, API, CCA etc.), a reflectat echilibrat toate campaniile electorale, oferind acces egal concurenților electorali, fără a favoriza sau defavoriza evident vreunul dintre candidați. Și această constatare confirmă faptul că valorile deontologiei profesionale reprezintă pentru noi cel mai important punct de reper", scrie Moldova 1.



Lidera PAS, Maia Sandu, și președintele PPPDA, Andrei Năstase, afirmă că nu sunt invitați de către postul de televiziune pentru a-și expune poziția. Drept răspuns, Moldova 1 scrie că "doar din statistica ultimelor luni putem desprinde că aceștia ori au refuzat, ori au delegat alți membri de partid să-i reprezinte:

20 februarie – liderul PPPDA a refuzat să participe la emisiunea ”Moldova în direct”

28 februarie – PPPDA nu a dat curs invitației la emisiunea: ”Butonul roșu”

7 martie – lidera PAS l-a delegat la emisiunea: ”Butonul roșu” pe secretarul formațiunii, Igor Grosu

22 martie – lidera PAS l-a delegat la emisiunea: ”Moldova în direct” pe Ghenadie Țurcanu, coordonator programe PAS

4 aprilie – liderul PPPDA l-a delegat la emisiunea ”Butonul roșu” pe Vasile Mârzenco

18 aprilie – lidera PAS l-a delegat la emisiunea ”Butonul roșu” pe Virgiliu Pâslariuc, membru PAS".

În context, postul public solicită "suportul societății civile, ong-urilor de media, dar și misiunilor diplomatice acreditate, să ia atitudine față de încercările de imixtiune în politica editorială a postului public de televiziune, dar și față de mesajele calomnioase care ne afectează imaginea".

Mișcarea de Rezistență ACUM organizează un flashmob în fața televiziunii naționale. Organizatorii au precizat că Moldova 1 este o "televiziune subordonată politic" și cer ca aceasta să informeze corect.