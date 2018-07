„Moldova 1” îi răspunde Maiei Sandu: Televiziunea națională nu este pentru prima dată ținta unor acuzații nefondate și a unei campanii de defăimare

Prin prezentul apel ne exprimăm în totalitate dezacordul față de declarațiile liderilor PAS și PPPDA, făcute în cadrul conferinței de presă de astăzi. Considerăm că aceste învinuiri induc în eroare opinia publică și, nefiind combătute, ar putea afecta imaginea postului public de televiziune, dar și a echipei care își face meseria cu onestitate.

În context, vă informăm că, în data de 24 iunie, postul public de televiziune a organizat o ediție specială despre protestele desfășurate în centrul capitalei generate de decizia instanței de a invalida scrutinul local din 3 iunie. Aceasta a fost difuzată la ora 14.00, ora la care era planificată acțiunea. Respectiv, în cadrul acestei emisiuni am relatat despre revendicările protestatarilor prin intermediul live-urilor în direct și imaginilor de la fața locului, a comentariilor analiștilor politici, iar avocatul lui Andrei Năstase a explicat care sunt argumentele invocate în recursul depus la Curtea Supremă de Justiție. Totodată, pe parcursul zilei de emisie, au fost realizate reportaje de la protest și au fost organizate relatări live, în cadrul tuturor jurnalelor.

În același timp, la învinuirea Maiei Sandu precum că ”... În momentul în care dumneavoastră prioritizaţi ştirile în asemenea mod încât ştirea despre protest, despre un protest foarte mare ..... şi dvs prioritizaţi ştirile în care informaţia despre protest vine la sfârşitul ştirilor, atunci nu am cum să înţeleg care este obiectivitatea televiziunii naţionale...”, menționăm că de fiecare dată știrea despre protest a fost plasată prima, iar acest lucru poate fi demonstrat prin înregistrările care se păstrează în arhivă. Totodată, lidera PAS, Maia Sandu, a declarat ”...am fost invitată la televiziunea naţională acum un an în urmă, la o dezbatere cu Andrian Candu, de atunci nu am mai primit nicio invitaţie, pentru că, bănuiesc, că nici domnului Candu şi nici celor de la conducerea televiziunii nu le-a plăcut cum s-a întâmplat această dezbatere...”. Și în acest caz este vorba despre o dezinformare, deoarece Maia Sandu a fost invitată de cel puțin 6 ori la emisiunea ”Butonul roșu”, care a fost realizată anume la solicitarea partidelor politice, inclusiv PPPDA și PAS. De fiecare dată însă, lidera PAS a delegat alți membri ai formațiunii. Același lucru s-a produs și în cazul lui Andrei Năstase care, în timpul dezbaterilor televizate, a delegat alte persoane pentru a-i prezenta platforma electorală.

Menționăm că, Moldova 1 nu este pentru prima dată ținta unor acuzații nefondate și a unei campanii de defăimare. De la lansarea protestelor PPPDA-PAS, în 2017, am fost supuși unor acțiuni de pressing și de imixtiune în politica editorială, despre care am anunțat opinia publică. Vedem că, și de această dată, sunt promovate mesaje calomnioase și lipsite de bază factologică. Mai mult, echipele de filmare care reflectă protestele sunt agresate verbal, reporterii și cameramanii activând în condiții de stres.

Chiar și în aceste condiții, vă asigurăm că Moldova 1 respectă și va respecta standardele deontologiei jurnalistice și dreptul cetățenilor la o informare corectă, obiectivă şi echidistantă. Astfel, în data de 1 iulie vom realiza o ediție specială, cu relatări de la protestul preconizat, cu opinii ale protestatarilor, cu reportaje de la fața locului, comentarii, astfel încât consumatorul de informație să aibă garanția că obține o informație detaliată, echilibrată despre procesele și evenimentele importante care au loc în societate.

Amintim că, postul public de televiziune Moldova 1 este unul dintre cele trei posturi tv care, potrivit monitorizărilor CCA și ale Centrului pentru Jurnalism Independent, a reflectat echilibrat campania pentru alegerile locale, oferind acces egal concurenților electorali în știri, fără a favoriza sau defavoriza evident vreunul din candidați. Și această constatare confirmă faptul că valorile deontologiei profesionale reprezintă pentru noi cel mai important punct de reper.

Solicităm respectuos suportul societății civile, ong-urilor de media, dar și misiunilor diplomatice acreditate, să ia atitudine față de încercările de a exercita presiune asupra postului public de televiziune, dar și față de cazurile de agresivitate verbală la adresa echipelor de filmare Moldova 1”.

UNIMEDIA amintește că lidera PAS Maia Sandu spune că nu a fost invitată de un an la postul național de televiziune Moldova1. Sandu susține că ultima dată a fost invitată pentru o dezbatere cu Andrian Candu, acum un an.