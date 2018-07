Mold-street: Câte deşeuri medicale periculoase generează Moldova şi cât costă distrugerea lor

Durata stocării va fi cât mai scurtă posibil, pentru deşeurile periculoase aceasta fiind de maxim 48 de ore, iar pentru cele inofensive – de cel mult 180 de ore.

O necesitate pentru a preveni răspândirea bolilor

În ceea ce privește colectarea deșeurilor, aceasta se va efectua separat pe tipuri de substanțe și materiale medicale, doar în locuri specializate, cu interzicerea categorică de a fi depuse în containerele comune ale clădirilor de locuit.

De asemenea, sunt prevăzute soluții pentru distrugerea deșeurilor, în cazul celor care nu pot fi nimicite prin decontaminare termică fiind aplicată incinerarea. Termenul de tratare a deșeurilor inofensive și periculoase nu va depăși 180 de zile după depozitare.

Scopul îmbunătățirii cadrului normativ din domeniu este facilitarea procesului de administrare a deșeurilor, eliminarea riscurilor de apariții a maladiilor, inclusiv a celor profesionale, asigurarea sănătății populației și protecția mediului.

Cât costă distrugerea deşeurilor medicale

Potrivit unor estimări efectuate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), 85% din totalul deşeurilor medicale din lume pot fi considerate inofensive şi gestionate ca deşeuri menajere, iar celelalte 15% sunt materiale periculoase - infecţioase, toxice sau radioactive şi care necesită tratare sau distrugere.

Conform OMS, estimativ costurile operaţionale pentru tratarea un kilogram de deşeuri variază între 0,13-2,2 dolari, în dependenţă de metodă.

În condiţiile în care în Republica Moldova, anual sunt generate circa 4.000 de tone de deşeuri medicale periculoase, apoi costurile anuale de tratare sau nimicire ar putea ajunge la circa nouă milioane de dolari.

Dar pentru a le procesa sau nimici e nevoie de încăperi şi utilaje speciale.

Conform unor estimări făcute de Ministerul Sănătăţii, costurile capitale variază la fel în funcţie de metoda utilizată şi constituie: autoclavare - de la 30.000 la 1,78 milioane de dolari per kilogram; tratare chimică – 20.000-890.000 dolari per kilogram; prin microunde – 70.000-710.000 dolari per kilogram, iar la incinerare -de la 120.000 la şase milioane dolari pentru un kilogram.

În consecinţă costurile investiţiilor pentru incineratoare centrale mari, care să respecte standardele internaţionale variază de la 657.000 dolari (capacitatea 135 kg/oră) până la 3,52 milioane dolari (capacitatea 1.350 kg/oră).

Costul investiţiilor pentru soluţii alternative de tratare a deşeurilor infecţioase prin autoclavare cu măcinarea inserată post sterilizare cu o capacitate de 200 litri este de 86.000 dolari.

"Actualmente, estimativ la nivel raional ar fi necesar de procurat şi instalat un autoclav cu o capacitate de 200 litri necesar pentru tratarea deşeurilor infecţioase, costurile investiţiilor estimativ constituind - 3,9 milioane dolari", se arată într-o notă a Ministerului Sămătăţii.

Totodată estimările instituţiei relevă că la nivel naţional estimativ anual se produc 26 tone de deşeuri anatomo-patologice. Costul transportării şi înhumării unui kilogram de acest tip de deşeuri constituie 20 lei, respectiv doar pentru transportarea şi înhumarea deşeurilor anatomo-patologice sunt necesare 520.000 lei.

Aceste costuri ar urma să fie acoperite de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).