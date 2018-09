Misiune îndeplinită: proiectul antreprenorial TechVillage trece în revistă reușitele primei sale ediții

Vorba bună mult aduce

Prima zi a evenimentului a adus cu sine mai multe distracții și peripeții, în timp ce a doua zi și-a spus cuvântul: muncă intensă și discuții din plin. Au fost organizate o serie de pitch-uri de un minut din partea fondatorilor de start-up-uri, care au fost precedate de întrebări din partea investitorilor. Întrebările s-au concentrat pe natura ideilor și etapele la care se află start-up-urile. Majoritatea investitorilor s-au arătat impresionați, declarând că lineup-ul start-up-urilor a fost peste așteptările lor. Sesiunea de „speed meetings” a permis tuturor participanților, timp de 5 minute, să-și releve ideea din spatele afacerii lor, astfel încât fiecare investitor să se aleagă cu o impresie bună.

Excursie la Cricova

Copleșiți de idei ambițioase și dialoguri consistente, oaspeții evenimentului au pornit să viziteze și să descopere beciurile de la Cricova. Discuțiile au continuat în plină forță, de data aceasta, acompaniate de câte un pahar de vin moldovenesc.

Legea parcurilor IT

Oaspeții internaționali au aflat despre legea parcurilor IT și de alte reforme implementate de către Republica Moldova pentru sporirea potențialului businessului IT în țară. S-au arătat impresionați de particularitățile legii care prevede extinderea listei activităților care vor putea fi desfășurate în cadrul parcurilor IT, inclusiv pentru cele de cercetare și inovare ce sunt bazate pe tehnologia informației, precum și de scutirile de taxe oferite de noile legi. Majoritatea investitorilor au manifestat interes în continuarea colaborărilor cu echipele de start-up-uri, dar și cu ATIC, Tekwill și iHUB Chisinau pentru viitoare eventuale interacțiuni cu piața antreprenorială din Moldova.

Ziua a treia: discuțiile continuă

Ziua 3 a continuat cu și mai multă socializare dintre investitori și fondatori. De data aceasta, discuțiile au durat mult peste o oră. Atât investitorii, cât și fondatorii au recunoscut că evenimentul a fost unul productiv, iar formatul non-conformist într-un cadru rustic a contribuit la crearea unor relații mai calde cu ceilalți participanți. TechVillage a adunat 20 de investitori și fondatori din SUA, Belgia, Polonia, Marea Britanie, Lituania, Romania, Rusia, Ucraina si Rusia; dar și reprezentati ai ATIC, USAID Moldova, ai guvernului Suediei, Agentiei Naționale de Investitii si Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV).

Acest eveniment nu ar fi fost posibil fără suportul generos din partea Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV) - partenerul principal al TechVillage. Pe lângă organizarea unei degustații ghidate de vin, ONVV a oferit câte un premiu fiecărui participant - o sticlă de vin Wine of Moldova. Condusă de către un director, care este, prin excelență, lider de opinie al sectorului vitivinicol, instituția ONVV promovează vinurile moldovenești prin programul național și brandul național vinicol „Vinul Moldovei. O legendă vie”. În scurta perioadă de la crearea sa, ONVV a reușit să devină expertul nr.1 în sectorul vitivinicol, contribuind la reglementarea și dezvoltarea domeniului, precum și servind drept platformă pentru acțiunea comună a tuturor celor implicați în creșterea competitivității produselor vinicole.

Deși la prima vedere Republica Moldova nu pare o țară profitabilă din punct de vedere al start-up-urilor din domeniul tehnologiilor de ultimă generaţie, fiind asociată mai mult cu mentalitate postcomunistă, biserici medievale şi drumuri pline de gropi, realitatea dovedeşte exact contrariul. TechVillage a stârnit speranțele în cei 40 de participanți că Republica Moldova va reuși să devină un pol în expansiune, care să genereze creștere economică și oportunități de dezvoltare pentru ecosistemul său antreprenorial. TechVillage a fost organizat în premieră în Republica Moldova și, indubitabil, aceasta nu va fi ultima ediție. Misiunea acestui eveniment a fost îndeplinită: s-au creat condiții prielnice pentru sporirea investițiilor străine, precum și promovarea turismului național.

TechVillage este cel mai internațional eveniment de matchmaking dintre investitori și fondatori de start-up-uri care s-a întâmplat vreodată în Moldova. Pentru mai multe detalii, poate fi accesat site-ul oficial www.techvillage.md

Prima ediție TechVillage a fost organizată în premieră în Republica Moldova de către Seed Forum Moldova (IHUB Chisinau) cu suportul Asociației Companiilor TIC din Moldova, Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională / USAID Moldova și Guvernului Suediei / Embassy of Sweden in Chisinau în cadrul Proiectului „Centrul de Excelență în Domeniul TIC”, Tekwill, Western NIS Enterprise Fund, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV) și XY Partners.