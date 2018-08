Mihai Ghimpu explică de ce a făcut alianță cu Plahotniuc: „Dacă erau alegeri anticipate, PD câștiga prin orice metodă niște mandate și făcea cu Dodon și tot...”

„Eu n-am fost comod. Aici îi problema legată mai mult de mine, că eu sunt președinte. Eu asta o simt din anii ’88-’89. Acum și mai mult, pentru că suntem un partid unionist, pentru că eu sunt un om care nu mă vând, nu mă cumpăr și nu mă pune nimeni în buzunar și nu dirijează cu mine. Și avem exemple că nu m-am conformat cum voia Filat să fac în politică în cadrul AE-1, AE-2 și nu m-am conformat cum a vrut și Plahotniuc să facă. A crezut că dacă am făcut o alianță cu 14 comuniști, deja eu într-o oarecare măsură și PL-ul, liberalii suntem compromiși și o să înghit, și o să tac ca să mergem înainte. Nu, eu am fost tot timpul și rămân Mihai Ghimpu.

Cauza mea sunt oamenii și Unirea cu Țara. În rest, cine merge pe acest drum – greu, anevoios, câte un pas mic, de melc – eu merg cu el alături. Care deja încearcă să-mi dirijeze mie și să-mi arate mie că el este Papa de la Roma – să-mi fie vorba – nu poate fi alături de mine și nici eu alături de el. Și așa s-a întâmplat acum că în 2016, când au refuzat liberal-democrații, care spuneam că acum îs toți la guvernare cu Plahotniuc, noi am făcut acest pas în detrimentul numelui meu, nu al meu personal, al meu îi Ghimpu – anticomunist toată viața și fratele Gheorghe și în Gulag a stat – am făcut-o pentru ziua de mâine, înțelegând că, dacă mergem la alegeri anticipate, va fi mai grav și vom avea o guvernare pro-rusă. Da, e o guvernare a lui Plahotniuc, dar ea tot era a lui Plahotniuc; dacă erau alegeri anticipate, PD câștiga prin orice metodă niște mandate și făcea cu Dodon și tot... Unde-i procurorul, acolo-i și puterea. Aici lucrurile lumea trebuie să le înțeleagă.”

Întrebat dacă a greșit atunci când a împărțit funcțiile statului, Ghimpu a spus că „Nu”.

„N-am greșit. D-apoi în 2009, când am venit noi, nu exista legislație, era doar singura normă în Constituție care prevedea numirea guvernatorului de către Parlament, a procurorului general și la propunerea președintelui Parlamentului. Apoi, cum credeți Dvs., noi cu 13 mandate, 14 câte aveam noi atunci, ar fi permis PD și PLDM-ul lui Ghimpu să propună pe cine vrea el – și procurorul general, și guvernatorul? Haideți să fim serioși!”

„Și amintiți-vă și în 2010, când eu n-am vrut să semnez AE-2 și s-au organizat mitinguri la Teatrul de Operă și Balet, colegul nostru de partid Saharneanu… Și atunci spuneau că Ghimpu vrea să aducă comuniștii la putere. Și eu atunci am convocat din nou, că eram președinte interimar, am amânat ședința Parlamentului și am spus: „OK. Iarăși Ghimpu-i vinovat? Dacă stau lucrurile așa, atunci alianță o să aveți, stimați cetățeni, dar dreptate n-o să aveți. Și n-am greșit niciodată, n-am făcut pași în politică reieșind din interesul meu sau al partidului, sau al unui grup de oameni cum este la noi, de fapt, în politică. Am făcut întotdeauna pași pentru a merge înainte, fie chiar cu pași de melc, dar să mergem înainte. Eu pot să vă spun un lucru că dacă de la început, din 2009, putea să nu existe AE-1, fiindcă Vlad Filat a dorit să includem în programul AE-1 semnarea tratatului bilateral cu România. Și i-am spus: „Dacă vii cu programul lui Voronin și al rușilor, du-te și fă alianță cu comuniștii, dar nu cu PL și cu Ghimpu!”. Am avut motive 1001, dar eu...”, a conchis acesta.