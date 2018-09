Mihai Ghimpu critică ultimele manifestații de la Chișinău: „S-au făcut pentru victimizare”

Mihai Ghimpu menţionat că în orice ţară era să se procedeze la fel cu manifestanţii, adică să fie luaţi pe sus de organele de forţă, pentru că aceştia au încălcat legislaţia.

„Cinci minute trebuiau să se dea într-o parte (n.r. - manifestanţii) când au venit să depună flori (n.r. - oficialii) şi poftim - protestaţi mai departe. Sau daţi-vă zece metri (într-o parte) şi strigaţi, numiţi-i cum vreţi voi, în limita legii”, a spus Ghimpu, arătându-se dezamăgit că din cauza protestului opoziţiei nu au putut depune flori la monument şi alte persoane, precum deputaţii primului Parlament.

Liberalul e de părere că reprezentanţii PAS, PDA şi PLDM încearcă să se victimizeze, iar victimizarea „este gândită pentru alegerile parlamentare”.

Președintele PL susține că și unioniștii care au organizat manifestaţia din 1 septembrie au încălcat legislaţia atunci când au decis să blocheze o porţiune a drumului Chişinău - Leuşeni, cu scopul de a nu permite reţinerea autocarelor donate de Primăria Iaşi şi care urmau să ajungă în centrul Chişinăului.



„Sunt condiţii stipulate în lege în care nu se permite celor care organizează mitinguri, proteste, demonstraţii (...) aici nu a fost anunţat, din câte cunosc, că autobuzele trebuie plasate în PMAN, cu atât mai multe este un drum internaţional”, a declarat Mihai Ghimpu la emisiunea „Adevărul live”.

„Într-o problemă atât de mare şi importantă precum sunt unirea, acestea sunt minore. Nu trebuia să demonstrăm că vrem pe jos. Important e să ajungi la Chişinău şi să ai aici o lume care să strige unire fraţi români (...) aici s-a pierdut timpul şi momentul şi multă lume nu a înţeles şi a plecat acasă”, a mai spus liberalul.

Ghimpu s-a arătat dezamăgit de numărul mic de participanţi de la manifestaţia unioniştilor - Marea Adunare Centenară şi a dat vina pe lipsa de experienţă a organizatorilor.

„Unioniştii au greşit că şi-au asumat singuri organizarea, n-au invitat pe nimeni. Au procedat în felul acesta pentru că chipurile sunt mai unionişti decât alţii”, a afirmat liberalul, criticând şi decizia ca manifestaţia să aibă loc pe 1 septembrie, „o dată nesemnificativă”.

Comentând decizia autorităţilor de a-i interzice intrarea în ţară lui George Simion, Ghimpu spune: „De două ori l-am ajutat, a fost personal la mine. Acum nu mai am puterea pe care am avut-o şi nu pot decât să condamn acţiunile pe pagina mea de Facebook şi am făcut un apel către ministrul de Interne, Jizdan”.