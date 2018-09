Mihai Ghimpu: Bucureștiul nu a vrut niciodată unirea Republicii Moldova cu România

În timpul emisiunii „Politica” de la TV8, Mihai Ghimpu a declarat că „Bucureștiul nu s-a amestecat aici (n.r. în procesul de unire de la Chișinău). Bucureștiul nu are treabă cu Basarabia. [...] Când eu vorbeam de unire, ei vorbeau de Integrare Europeană”, a declarat președintele PL.

Ghimpu mai spune că pentru București nu există niciun scenariu de unire.

„Problema nu e în București, noi dacă am votat unirea, Bucureștiul nu are cum să refuze. Dacă noi mâine votăm unirea, Bucureștiul nu are ce zice”, a precizat acesta.

Întrebat dacă Partidului Unității Naționale are intenții unioniste, liderul Partidului Liberal a precizat PUN este un proiect al președintelui PD, Vladimir Plahotniuc.

„Băsescu s-a crezut căpitan de corabie. El a crezut că vine aici și își face partid. Nu poți să fii în opoziție și să nu spui un cuvânt despre Plahotniuc. La ziua de astăzi, după mine, cel mai mare unionist este Dorin Chirtoacă, iar Băsescu știa asta”, a conchis acesta.