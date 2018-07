Mesajul profund al lui Vali Boghean, în contextul celor întâmplate în Republica Moldova: „Poate pentru prima oară după mult timp, am simțit că țara asta are un viitor”

Interpretul Vali Boghean a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj în contextul ultimelor evenimente care s-au petrecut la Chișinău. Dânsul spune că nu-i place să se implice în politică, dar nu poate sta deoparte pentru că are și el „copii de crescut în țara asta”.

„Nu-mi place și nu mi-a plăcut niciodată să mă implic în vreun fel în chestiunile politice, un artist trebuie să-și vadă în primul rând de arta lui. Dar nu pot sta deoparte, or am și eu copii de crescut în țara asta, am muncit pământul acestei țări, cunosc oamenii și tradițiile ei, îi iubesc dealurile și pădurile, îi cânt dorurile și îi beau apele, e în sângele meu și mă doare să văd cum tot mai mulți pleacă și o pomenesc doar în vise, sau o ponegresc în interviuri, ascunși după geamuri mate”, a scris artistul.

Vali Boghean scrie în postarea sa cu admirație față de „lumea conștientă, demnă și plină de lumină obosită de situația actuală”, care a ieșit la proteste. Îndemnul său e să „ne unim în dragostea față de țară”.

„Protestele care au avut loc duminica trecută mi-au arătat fața unor oameni uniți într-o idee comună, oameni pe care nu-i unește un candidat politic ci anume dragostea pentru țară, oameni egali indiferent de culoare, viziune și pătură socială, oameni sinceri și deschiși.

Poate pentru prima oară după mult timp am simțit că țara asta are un viitor și o șansă reală să depășească criza în care se află, pentru asta nu-i nevoie decât să ne unim, dincolo de pancartele și strigătele de la microfon, să ne unim într-o idee și ea nu e alta decât dragostea față de țară”, se mai arată în pastarea sa.

„Un popor unit este exact ca o familie numeroasă”, spune artistul care vine dintr-o familie cu 14 frați, el fiind cel mai mic.

„Orice nu s-ar întâmpla atât timp cât suntem împreună nimic nu ne poate îngenunchea. Atât timp cât ne leagă valori importante și nu invenții și aberații vom putea supraviețui.

Vreau să vă îndemn doar la un singur lucru: Să nu uităm că tot ce trebuie să facem e să lăsăm țara asta copiilor noștri mai bună decât ne-au lăsat-o nouă părinții. Și asta se poate. Nu e nevoie decât să ne unim și să credem cu adevărat că împreună suntem forță”, conchide Vali Boghean în postarea sa.