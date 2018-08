Mesajul lui Demi Lovato după ce a fost spitalizată în urma unei supradoze: „Această boală nu este ceva care dispare cu timpul”

“Am fost mereu transparentă în privința luptei mele cu dependența. Această boală nu este ceva care dispare cu timpul. Este ceva ce continuă să revină”, a scris Demi în postarea sa.

Demi a mulțumit atât familiei sale, cât și medicilor de la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, dar și fanilor pentru că i-au fost alături în aceste momente grele.



“Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt bine și în viață, fanilor mei, le sunt recunoscătoare pentru totdeauna pentru dragostea și sprijinul lor”, a scris ea.

Pub

Cântăreața a mai spus că are nevoie de timp pentru a se vindeca și pentru a se concentra asupra drumului pe care îl are de parcurs pentru a se recupera și și-a asigurat fanii că va continua să lupte.

Lovato este cunoscută pentru hituri ca “Skyscraper”, “Cool For The Summer” și “Sorry Not Sorry”.

Ea s-a luptat în trecut cu abuzul de substanțe și a recidivat recent.

Luna trecuta, Demi și-a anulat show-ul de la arena London O2, anunțând vestea pe Twitter, chiar cu câteva ore înaintea concertului, scrie protv.ro

Artista, în vârstă de 25 de ani, a mai vorbit despre problemele pe care le are cu dependența, tulburările bipolare și de alimentație.

Potrivit BBC, fanii ei susțin că, după ce a cântat în repetate rânduri despre problemele sale, aceasta i-a ajutat să se își depășească propiile problemele.



“Mamă, iartă-mă că nu mai sunt trează și tată iartă-mă pentru băuturile vărsate pe podea. Îmi pare rău că am ajuns din nou aici. Promit că voi primi ajutor”, cântă artista într-unul dintre hiturile ei despre adicție.

Demi Lovato a fost crescută în Dallas, Texas și a devenit cunoscută după ce a debutat în serialul pentru copii Barney & Friends, apoi a apărut alături de Jonas Brothers în filmul Camp Rock și și-a lansat primul single în 2008.

Într-un documentar intitulat “Simply Complicated”, Lovato a dezvăluit că problemele ei cu adicția au început la vârsta de 17 ani când a încercat cocaina.