Meryl Streep își vinde apartamentul din New York cu circa 25 de milioane de dolari

Este vorba de un apartament tip 'loft' - cu spaţii deschise - de patru camere, cinci băi şi o terasă de 207 metri pătraţi cu vedere la râul Hudson şi la cartierul Manhattan, potrivit revistei Forbes.



Apartamentul pe care actriţa şi soţul ei l-au cumpărat în 2006 pentru 10,13 milioane de dolari are lift privat şi o suprafaţă de aproape 370 metri pătraţi şi include de asemenea un living cu bibliotecă, o bucătărie şi un birou.



Apartamentul are podea din lemn şi geamuri până în tavan prin care intră din abundenţă lumina, mai ales în camera principală aflată pe colţ şi care include de asemenea două dressinguri separate, un mic salon şi o baie din marmură.



Potrivit revistei Variety, în living se află un şemineu minimalist şi este luminat de un candelabru din cristal, iar bucătăria are mobila albă şi ieşire la marea terasă unde există o zonă de luat masa.



Apartamentul, care face parte din complexul River Lofts, realizat de arhitecţii Tsao şi McKown, este îngrijit de un administrator 24 de ore pe zi şi include o sală de sport şi un garaj.