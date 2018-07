Maria Ciobanu reacționează la declarațiile lui Șor privind retragerea mandatelor deputaților PLDM: „Penalului Șor îi tremură genunchii și încă altceva”

„Penalului Șor îi tremură genunchii și încă altceva, de aceea a decis să o facă pe grozavul. Numai o jigodie își poate permite să amenințe în stãnga și în dreapta, știind că nu va fi, deocamdată, pedepsit. Atunci când noi, deputații PLDM, munceam în APL, în sistemul educațional, social etc., Șor lingea muci sub masă. Nu ne poți tu, canalie, intimida, fiindcă tot ce spui sunt aiureli nici măcar gândite de tine, ci de cel care te păzește ca pe ochii din cap. Dacă ești închis tu, îl tragi și pe el. Tare mai este slab de minte, Ilane! CEC nu are competențe de retragere a mandatelor deputaților”, a scris Maria Ciobanu pe pagina sa de Facebook.

Parlamentara mai susține că CEC nu are competențe de retragere a mandatelor deputaților, iar deputații PLDM vor continua să ceară tragerea la răspundere penală a lui Ilan Șor.

UNIMEDIA amintește că astăzi Ilan Șor a susținut o conferință de presă, după ce săptămâna trecută fracțiunea PLDM a cerut în cadrul ședinței Parlamentului, audierea Centrului Național Anticorupție, menționând că următoarele alegeri ar putea fi din nou fraudate. Un argument ar fi magazinele sociale ale lui Ilan Șor, care au împânzit țara.

Tot în cadrul conferinței a anunțat că va solicita ridicarea mandatelor deputaților PLDM, pentru că le-ar fi obținut ilegal.