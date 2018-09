Maia Sandu a avut o întrevedere cu adjunctul Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, la Washington

Maia Sandu susține că a comunicat oficialului american despre derapajele anti-democratice ale guvernării de la Chișinău. De asemenea, lidera PAS a atins subiectul privind invalidarea alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului.

„Am enumerat multiplele regrese democratice din țara noastră în contextul apropierii alegerilor parlamentare, inclusiv limitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor la întruniri, libera exprimare, presă și justiție independentă. Am atenționat partenerii noștri asupra celui mai grav abuz - invalidarea unor alegeri democratice de către o justiție subjugată politic. Am exprimat îngrijorarea privind riscurile de securitate din regiune în contextul diferendului transnistrean și al conflictului din Ucraina, subliniind importanța parteneriatului nostru strategic cu Statele Unite ale Americii. Fiind cei mai credibili promotori ai valorilor euro-atlantice, am transmis determinarea noastră de a readuce Republica Moldova pe calea integrării în Uniunea Europeană”, a scris Maia Sandu într-o postare pe facebook.

Maia Sandu a mai adăugat precum că Adjunctul Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene și Eurasiatice Wess Mitchell a încurajat lupta pentru democrație și stat de drept.