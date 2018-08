Mai multe localități din țară rămân fără curent electric. Adresele vizate

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1.Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. A. Donici, A. Mateevici, Ştefan cel Mare, Chişinăului, Dealul Leului, M. Eminecsu, Munceşti, Păcii parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str.Alexandru cel Bun, A. Lăpuşneanul, Chişinăului, Fîntîna Schinului, N. Testemiţeanu, Suveranităţii parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

2.Chişinău, sectorul Buiucani:

str. 27 Martie 9, 10, 14/3, 15, str-la Bariera Sculeni 12, 12A, 14, 43, Calea Ieşilor 61/1, Călăraşi 22-78, 23-67, str-la Călăraşi 1A, Milano 3/1, 52, 54, 56, Ţărînii 82 parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Ioana Radu 29, V. Lupu 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene



3.Chişinău, sectorul Centru:

str. 31 August 105, Bucureşti 13, 51, 60, 64, 65, 67, M. Eminescu 31, 33, 35, 42, 42/1, 42/2, 44/1, V. Pîrcălab 42, 43, 44, 48 parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Alexandru cel Bun 18, 18A, Tighina 65 parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

4.Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Albăstrele 1, 2-10, 9-11, Armoniei 1-7, 2-8, Prof. Ion Dumeniuc 17-31, 38, 9999, Gh. Ghimpu 1-23, Ilie Coşanu 6-26, 9, Irişilor 1-7, Mirc ea cel Bătrîn 38, 44, 46, 40/1, 42/1, 44/1, 42/2, N.M.Spătaru 25/4, Poienilor 1-3, 2-8 parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

str. Vaslui 1-11, 2-12, Vadul lui Vodă 19-23, 30-68, Podul Înalt 9, Dumbrava Roşie 18, Călugăreni 1-11, 2-14, Budeşti 1-13 parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

5.Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Calea Ieşilor, Cruzeşti, Iazului, Independenţei, Intemeetorul Crudu, Intemeetorul Crudu str-la, Ion Hînganu, Sfîntul Avram, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Valea Stoino, Valea Trandafirilor, Vatra Satului parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

6.Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cheltuitori:

str. Cheltuitori, Doina, Dumbravei, Dumbravilor, Liviu Deleanu, Mihai Viteazul, Salcîmilor, Sfîntul Dumitru, Sfîntul Dumitru str-la parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

7.Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. A. Russo 1/2 parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. M. Costin 20 parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

8.Anenii Noi:

str. Tighina, Zagorodnaia parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Ciobanovca parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cobusca Veche parţial în intervalul de timp între 10:30 - 20:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Delacău parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Şerpeni parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Ţînţăreni, s. Albiniţa parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

9.Cahul:

str. Dorobanţilor, Ivan Spirin, Mihai Kogălniceanu parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Cîşliţa-Prut: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 9 Mai str-la, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Boris Glavan str-la, Grănicerii, Ion Creangă, Lenin, Mihail Frunze, Novaea, Pobeda, Serghei Lazo, Sportivă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, s. Slobozia Mare: str. 31 August 1989, Barbu Lăutaru, Ciocîrliei, Comsomoliscaea, Drujbî per., Florilor, Fraţii Brescan, Grădinilor, Independenţei, Izvoarelor, Lenin str-la, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, N.Trifan, Nuferilor, Petru Rareş, Plopilor, Plugarilor, Pogranicinaea, Prietenie, Sărăieni, Sfătul Ţării, Sportivilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tatarca Noua, Tineretului, Trandafirilor, Uliţa Mare, Unirii, V.Pocoi, Vierilor parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

10.Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Beşalma: str. 40 Let Octeabrea, Lenin, Sadovaea, Serghei Lazo parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Congazcic: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, Iurie Gagarin, Mira, Mitula, Serghei Lazo, Serghei Lazo, Şcolinaea parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Vulcăneşti: str. 20 Siezda, 26 Siezda, 28 Iunie, 28 Iunie str-la, 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Bugeacului, Cahul, Calinina, Calinina str-la, Chirov, Comarova, Comsomoliscaea, Crutaia str-la, Dunaevscogo, Enghels, Fiodor Tolbuhin, Fiodor Tolbuhin str-la, Gherţena, Gherţena str-la, Glinchi, Gonciarova, Gospitalinîi str-la, Iubileinaea, Iujnaea, Iujnîi str-la, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Lenin, Lev Tolstoi, Lev Tolstoi str-la, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Naberejnaea, Nicolai Gogol, Nicutova, Nicutova str-la, Novoselova, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Pesceanaea, Pionerscaea, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pobedî, Popova, R.Liucsemburg, R.Liucsemburg str-la, Şciorsa, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetskaia Moldavia str-la, Şt Beda, st.Vulcanesti, Ştefana Beda, Stroitelinîi str-la, Suvorova, Svetlaea, Vasilii Jukovski, Vasilii Jukovski str-la, Vinogradnaea parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

11.Călăraşi:

s. Frumoasa parţial în intervalul de timp între 09:35 - 16:50, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

12.Căuşeni:

s. Baurci parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Fîrlădeni parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Zaim parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:20, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

13.Cimişlia:

s. Codreni parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Hîrtop parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Valea Perjei parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

14.Criuleni:

s. Slobozia Duşca parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Valea Coloniţei parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

15.Hînceşti:

str. Alecu Russo, Constantin Stamati, Cucoarelor Str-La, Dimitrie Cantemir, Doina , Gavriil Musicescu, Gribova, Independenţei , Ion Dumeniuc, Ion Iachir, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Mănăstirea Căpriana, Mihai Viteazul, Mitropolit Varlaam, Nicolai Nekrasov, Petru Rareş, Prof. Ion Dumeniuk, Putna, Sleahul Meresenilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt Str-L, Studentilor, Teilor , Teilor Str-La, Tineretului, Tricolorului, Vatra Str-La parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:10, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bratianovca, s. Valea-Florii, s. Ceadîr, s. Colibabovca parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cioara parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Pereni parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Sărata Galbenă: str. Boris Glavan, Criucova, Grădinilor, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Ion Soltîs, Matrosov, Mihai Eminescu , Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Nikolai Vatutin, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Sfîntul Gheorghe parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

16.Ialoveni:

s. Bardar parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Suruceni parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Văsieni parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:20, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

17.Leova:

s. Ceadîr, s. Colibabovca parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Sărata-Răzeşi parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

18.Nisporeni:

s. Bălăneşti parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cioreşti parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

19.Orhei:

str. Alexandru Cel Bun, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Dorobanţilor, Eliberării, Haiducul Grozescu, Junimii, Maxim Gorki Str-La, Meşteşugarilor, Nistreană, Pluguşorului, Răzeşilor, Sălcilor, Şoimarul, Sportivilor, Stanislav Trofim Buzu, Tricolorului, Valul Lui Troian, Vasile Lupu parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Chişinăului, Ciprian Porumbescu, Costişei, Dimo Nicolai, Gheorghe Asachi, Grigore Ureche, Hotin, Ioan Vodă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoraş, Mihail Frunze, Vasile Mahu, Victoria parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str. Latcu, Muntenilor, Nistreană parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ciocîlteni, s. Clişova Nouă, s. Fedoreuca, s. Breanova, s. Mălăieşti, s. Tîrzieni parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

20.Străşeni:

s. Dolna parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ţigăneşti parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Zubreşti parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

21.Ştefan Vodă:

s. Feşteliţa: str. Alba Iulia, A. Moga parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Purcari: str. B. Glavan, Gastelo, I. Creangă, M. Goriki parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

22.Taraclia:

s. Carbalia: str. Carbalia, Drujba, Fontannaea, Gaidarji G., Iubileinaea, Iujnaea, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Molodejnaea str-la, Ogorodnaea, Sadovaea, Zarecinaea, s. Dermengi, s. Budăi: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Popa N.V. Srt., Sadovaea, Serghei Lazo, Staroseliscaea parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

23.Teleneşti:

str. 31 August 1989, 40 Ani Ai Biruinţei, Alexandru Hîjdeu, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Marinescu, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici, Barbu Lăutaru, Boris Glavan, Codrilor, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi,Str-La, Constantin Stamati, Decebal, Doinelor, Dragos Voda, Igor Vieru, Ion Callimachi, Ion Creangă, Ion Creanga, Livezilor, Luceafărul, Mihai Viteazul, Mihai Kogălniceanu, Mihai Viteazul, Nicolai Pirogov, Nouă, Ovidiu, Ovidiu Str-La, Petru Rareş, Renaşterii, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga Str-La, Teleneşti, Traian, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Ciocîlteni, s. Clişova Nouă, s. Fedoreuca, s. Breanova, s. Mălăieşti, s. Tîrzieni parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Sărătenii Noi parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.