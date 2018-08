Lovitură de teatru: Ghimpu anunță când lasă șefia PL-ului

„La congres. Noi am hotărât să avem congres pe data de 16 septembrie, dar întrucât s-au numit alegerile pe 24 februarie și anul acesta este Anul Centenarului și la 1 Decembrie este o mare sărbătoare, am hotărât să organizăm totuși congresul pe 1 Decembrie, de Ziua Marii Uniri. Eu îmi doresc ca Dorin Chirtoacă, că deja nu mai este primar general, are mai mult timp, are și experiență acumulată. Eu deja vreau să am timp mai mult.”

Întrebat de ce nu a făcut-o mai devreme, Mihai Ghimpu spune că numele lui Dorin Chirtoacă, era să fie asociat cu a lui Plahotniuc. „Nu, acum Dorin Chirtoacă era numit așa cum am fost și eu numit, era compromis total. Eu am știut ce fac și am făcut tot timpul ceea ce trebuie să faci la timpul potrivit, să aduci omul la locul potrivit la timpul potrivit. Eu tot timpul am făcut. Uitați-vă, dacă era Dorin Chirtoacă președintele PL-ului, ce era acum cu dânsul? În afară de faptul că are dosar la Primărie, încă era și pe partea asta politică, că a fost cu Plahotniuc, că a făcut...”

Partidul Liberal este un partid politic de dreapta unionist din Republica Moldova. Partidul Liberal (PL) este succesorul de drept al Partidului Reformei, constituit la 5 septembrie 1993. Președintele partidului este Mihai Ghimpu, iar prim-vicepreședinți sunt Dorin Chirtoacă, Corina Fusu și Anatol Șalaru (doar până în 2016).

Conferința de constituire a Partidului Reformei (PR) a avut loc la 5 septembrie 1993. Congresul a adoptat statutul și programul PR. În funcția de președinte al partidulul a fost ales Anatol Șalaru, care a exercitat funcția până în 1997. Partidul s-a constituit drept o formațiune politică de centru-dreapta cu platforma creștin-democrată.

În anul 1998 Mihai Ghimpu a fost ales președintele Partidului Reformei.

La alegeri parlamentare din 1998 partidul a obținut 0.54% voturi și nu a trecut pragul electoral. La scrutinul parlamentar din 2001 PR a constituit blocul electoral «Credință și Dreptate» împreună cu Partidul Național Român, acumulând 0.67% din sufragii, iar la alegerile parlamentare din 2005 nu a luat parte.

La 24 aprilie 2005 a și-a ținut lucrările al II-lea Congres al Partidului Reformei. Congresul a decis schimbarea denumirii formațiunii din Partidul Reformei în Partidul Liberal (PL), a adoptat Statutul și Programul PL în redacție nouă, a aprobat noua siglă a formațiunii și a ales în funcția de președinte al partidului pe Mihai Ghimpu .

La alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Chișinăului din 25 noiembrie 2005 candidatul acestui partid, Dorin Chirtoacă, a acumulat 25,1 % din sufragii, plasându-se pe locul 2 (alegerile n-au fost validate din cauza prezenței extrem de scăzute la vot - cca 20% din alegători). Ulterior la alegerile locale din 2007, a obținut 11 din cele 51 de mandate în consiliul municipal Chișinău. Candidatul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă s-a calificat în turul al doilea de scrutin, în care l-a învins pe candidatul comuniștilor Veaceslav Iordan cu o diferență de 22 de procente.

La alegerile parlamentare din aprilie 2009 Partidul Liberal obține 13.13 % de voturi și 15 mandate în Parlament. La alegerile anticipate din iulie 2009, PL a acumulat 14.68 la sută din sufragii și este reprezentat în Parlament de 15 deputați. La 8 august 2009, împreună cu Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Partidul Democrat din Moldova (PDM) și Alianța Moldova Noastră (AMN), Partidul Liberal formează noua coaliție majoritară din Parlament — Alianța pentru Integrare Europeană (AIE). Ca urmare, președintele PL Mihai Ghimpu a fost ales președintele Parlamentului, iar în componența guvernului AIE au intrat 5 miniștrii PL: Ion Negrei — viceprim-ministru, Anatol Șalaru — ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, Vitalie Marinuța — ministrul apărării, Ion Cebanu — ministrul tineretului și sportului, Gheorghe Șalaru— ministrul mediului.

La 26 septembrie 2010 a fost desfășorat cel de-al III-lea congres al Partidului Liberal. Mihai Ghimpu a fost reales în fruntea Partidului Liberal. Congresul a ales trei prim-vicepreședinți — Dorin Chirtoacă, Anatol Șalaru, Ion Hadârcă și patru vicepreședinți — Corina Fusu, Boris Vieru, Valeriu Munteanu și Vlad Lupan. De asemenea, congresul a adoptat un nou Program al PL-ului. La lucrările congresului au participat peste 2000 de delegați.

La alegerile parlamentare din 2010, PL a obținut 9.96% din voturi și 12 mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. După alegeri, la 30 decembrie 2010Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat din Moldova și Partidul Democrat din Moldova au demnat acordul de constituire noii majorități parlamentare - Alianța pentru Integrare Europeană II. În componența guvernului AIE II au intrat 5 miniștrii PL: Mihai Moldovanu — viceprim-ministru, Anatol Șalaru — ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, Vitalie Marinuța — ministrul apărării, Ion Cebanu — ministrul tineretului și sportului (până la 6 februarie 2013), Octavian Țîcu — ministrul tineretului și sportului (din 26 februarie 2013), Gheorghe Șalaru — ministrul mediului.

Pe 9 martie 2011 președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu și președintele Mișcării Acțiunea Europeană (MAE), Veaceslav Untilă, au semnat Acordul de fuziune a PL și MAE.