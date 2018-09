Liviu Volconovici, despre plecarea sa din funcția de ministru al Agriculturii: „Roada nu depinde doar de prașă”

„Experiența pe care am acumulat-o la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a fost o provocare frumoasă. Una care m-a scos din spațiul de confort și mi-a pus la încercare multe stări. A fost o perioadă în care turațiile echipei mici pe care am avut-o au fost la maximum, însă știm cu toții că „roada nu depinde doar de prașă”.

Vreau să le mulțumesc atât colegilor din minister, cât și celor din Guvern pentru lucrurile bune pe care le-am făcut împreună. Cu aceeași recunoștință mă adresez și Partidului Democrat care mi-a oferit mandatul politic chiar dacă nu am fost membru al formațiunii. De aici încolo, revin la activitatea mea didactică de la Universitatea Agrară, instituție care ocupă un loc aparte în sufletul și în cariera mea. Sunt împăcat cu faptul că și acolo, prin munca zilnică pe care o vom face alături de corpul didactic vom crește generații de profesioniști care la rândul lor vor aduce progresul în acest domeniu. Îi urez mult succes și multe realizări frumoase noului ministru”, a scris Liviu Volconivici într-o postare pe facebook.

UNIMEDIA amintește că astăzi, Nicolae Ciubuc a fost numit șef al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, iar fosta candidată la funcția de primar al capitalei, Silvia Radu, noua ministră a Sănătății.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat sursprins de noile candidaturi în fruntea ministerului Sănătății și Agriculturii, după ce astăzi, 18 septembrie, PD a anunțat remanieri în cabinetul de miniștri.

Pentru Silvia Radu a fost „o propunere neașteptată” privind funcția de ministră a Sănătății. În acest sens, dânsa susține că are o experiență care poate fi folosită în acest domeniu. Deși, este primul ministru care nu are absolut nicio tangență cu această specialitate.

Astfel, anunțul făcut de PD privind noul ministru al Sănătății, Familiei și Protecției Sociale, a trezit zeci de reacții și critici din partea internauților, dar și a unor politicieni. „O bătaie de joc”, sunt de părere unii, menționând că medicina nu este un experiment politic.