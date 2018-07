Liliana Palihovici: „Partidele politice nu prea se grăbesc să creeze condiții egale pentru femei și bărbați. Trăim încă într-o societate patriarhală”

„Dacă nu ai loc la masă, trageți un scaun și fă-ți singur loc la acea masă, dar dacă este să analizăm lucrurile de fapt, experiența a 25 de ani ai Republicii Moldova demonstrează că partidele politice nu prea se grăbesc să creeze condiții egale pentru femeile și bărbații membri ai partidelor de a candida pe listele de partid”, a răspuns Palihovici într-un interviu acordat pentru Radio Europa Liberă.

În acest sens, dânsa susține că nu doar femeile nu votează pentru femei, nici bărbații nu prea votează pentru femei candidate. Din cauza asta ele și nu ajung în parlament.

Pub

„Motivul este că femeile sunt mai puțin promovate, despre realizările femeilor mai puțin se vorbește, trăim încă într-o societate patriarhală, în care marea majoritate a populației consideră că locul femeii de fapt este la bucătărie și nu acolo unde se iau deciziile, deși analizând experiențele de implicare a femeilor în conducere, analizați satele unde avem femei la funcția de primar, au multe proiecte investiționale aduse în sate, au schimbarea feței acelor localități și de fapt alegătorii votează mai mult femei în calitate de primar decât își dau votul pentru o femeie parlamentar”, a mai adăugta Liliana Palihovici.

„Eu în cei opt ani de activitate în parlament am demonstrat cu prisosință că femeile se implică și rezolvă problemele și acum experiența mea o consider mult mai importantă să o împărtășesc cu femei care doresc să înceapă această cale. Eu am făcut un pas în urmă de la tribuna parlamentară, dar nu am făcut un pas în urmă de la activitatea de cetățean care dorește să schimbe situația din țară”, a cocluzionat fosta vicepreședinte.