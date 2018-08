Johnny Depp susține că divorţul de Amber Heard a fost provocat de fecale găsite în patul matrimonial

Johnny Depp, în vârstă de 55 de ani, a acuzat-o pe fosta sa soţie că a lăsat în pat fecale pentru a se răzbuna după ce actorul a întârziat la aniversarea ei. Potrivit presei britanice, un apropiat al actorului susţine că ar exista dovezi care fac legătura între Amber şi excrementele din patul lui Depp.

Un reprezentant al lui Amber Heard a declarat, însă, că problema a fost cauzată de câinele fostului cuplu, Boo, care, de altfel, ar avea şi probleme de "control al sistemului digestiv".

Amber Laura Heard este o actriţă americană născută în 1986, în Austin, Texas. Heard a jucat în filmul nominalizat la Oscar, "North Country" (2005), dar şi în "Syrup" (2013), "Drive Angry" (2011) 3D, "The Joneses" (2009), "Never Back Down" (2008), "Alpha Dog" (2006) şi "Friday Night Lights" (2004). Pe micul ecran, Heard a debutat în drama "Hidden Palms" (2007), şi a avut roluri episodice în serialul "Californication" (2007) şi "Criminal Minds" (2005). Amber Heard trăieşte în Los Angeles, fiind implicată activ în acţiunile organizaţiei Amnesty International.