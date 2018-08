Iulia Vântur, gazdă a Festivalului Internațional Cerbul de Aur

Vedeta îi va introduce pe cei 18 concurenţi în atmosfera Festivalului, dar și pe artiștii care vor susține recitaluri în spectacolele din 30, 31 august și 1 septembrie: Nicole Scherzinger, Amy Macdonald, James Blunt, Eleni Foureira, Edvin Marton, Loredana, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, The Motans și Carla’s Dreams.

Iulia Vântur va urca pe scena din Piața Sfatului alături de actorul italian Gabriel Garko, cunoscut publicului din România grație rolului pe care l-a interpretat în serialul difuzat recent de TVR „Onoare şi respect”. Cei doi artiști vor găzdui serile de concurs și Gala Festivalului Internațional Cerbul de Aur.

Iulia Vântur, prezentatoare de televiziune, actriță, model și cântăreață, și-a început cariera la 15 ani și a avut doar job-uri care i-au plăcut. Timp de 8 ani, a prezentat show-ul„Dansez pentru tine” împreună cu Ștefan Bănică Jr și a fost prezentatoare de știri timp de 10 ani, din 2006 prezentând știrile în prime time și week-end. Iulia apare și într-o ipostază cu totul diferită, fiind prezentatoarea unui reality show de succes.

A primit numeroase premii pentru activitatea sa în televiziune, fiind cunoscută și pentru spectacolele susținute la cele mai importante premii internaționale din industria Bollywood în Thailanda și SUA, spectacole echivalente Oscarului American.

În 2008, Iulia își începe cariera internațională, cu rolul din filmul Hollywoodian „Buraku” și se lansează cu succes în industria Bollywood cu filmul „O teri”. În 2011, Iulia debutează în teatru cu musical-ul inspirat din viața lui Toulouse Lautrec, în regia lui Horațiu Mălăele, alături de George Ivașcu. Anul 2018 îi aduce Iuliei un succes răsunător în India, cu primul ei videoclip „Every Night & Day" (videoclip realizat în colaborare cu artistul Himesh Reshammiya) și cu multe alte piese realizate în colaborare cu artiști de top din India.

Pe lângă toate aceste reușite profesionale, Iulia este cunoscută și pentru implicarea în campanii umanitare precum Let's Do It Romania, susținând Tree of Paper, victimele atacurilor cu acid și multe altele.

Desfăşurat în perioada 29 august – 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, în anul Centenarului României şi semicentenarului Cerbului de Aur, festivalul va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului, spectacolul România Centenar şi evenimente adiacente.

La jumătate de veac de la prima ediţie a Cerbului de Aur, pe scena Festivalului vor susţine recitaluri James Blunt, Amy Macdonald, Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, The Humans, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton și vedeta Galei, Nicole Scherzinger.

Secţiunea concurs a Festivalului, va avea 18 protagonişti. Artişti din 15 ţări vor încerca să obţină Marele Trofeu al Festivalului Cerbul de Aur sau unul dintre celelalte premii.

Biletele pentru Festival sunt disponibile pe site-ul Eventim și în rețeaua partenerilor săi: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărturești, Diverta si Humanitas.

Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul oficial al Festivalului Internațional Cerbul de Aur: http://cerbuldeaur.ro

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.

FOTO: Ștefan Dani/Viva

Despre Festivalul Internaţional Cerbul de Aur:

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow şi mulţi alţii.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.