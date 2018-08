Istorii creditare: cum poți obține ce-ți dorești aici și acum?

Dorințele nu coincid cu posibilitățile? Nu și în cazul lui Ruslan Munteanu. Originar din satul Botnărești, raionul Anenii Noi, Dl Munteanu întotdeauna știe exact ce-și dorește. E căsătorit, are trei copii și o casă moștenită de la părinți într-un loc pitoresc. Opt ani a lucrat în Europa, timp suficient pentru a înțelege că acasă e mai bine și pâinea nu e atât de amară. S-a întors acasă, și-a găsit de lucru în Sângera. Salariul e ca la toți.

Treptat și-au aranjat viața: au făcut reparație, s-au apucat să schimbe mobila în casă: a venit rândul dormitorului. Au hotărât să cumpere mobilă bună, calitativă, care să fie confortabilă și cum se spune la moldoveni – pe viață. Ideea cu așteptatul și economisirea banilor a decăzut din start.

"Am locuit în Europa timp de 8 ani și am observat –că acolo 80% din populație trăiește în credit. Pentru ei, acest lucru este normal. Ei trăiesc aici și acum, nu așteaptă norocul la întâmplare", - spune Ruslan.

Mobila care li se potrivea cel mai bine au găsit-o în showroom-ul companiei "Tandem". Calitatea este la nivel, designul, de asemenea. Și prețul e pe potrivă.

"Ideea de a lua un credit nu m-a speriat, noi din start am înțeles că așa va fi. Noroc, însă, de consultantele de la "Tandem" și le sunt recunoscător pentru aceasta, că m-au sfătuit să mă adresez la Microinvest", - își amintește tânărul.

Doar cu buletinul de identitate creditul a fost perfectat într-o oră. Ruslan a fost plăcut surprins de viteza și profesionalismul angajaților companiei de creditare. El spune că "în timpul conversației cu angajatul Microinvest toate chestiunile au fost puse la punct, explicațiile au fost atât de clare, încât nu au mai apărut întrebări". Plătește creditul la bancă, într-o zi convenabilă, conform unui grafic de rambursare pe care tot el și l-a ales.

"Noi pur și simplu ne-am așezat și am discutat. Eu le-am descris situația, iar ei mi-au propus cea mai convenabilă variantă. O anumită perioadă de timp eu nu voi plăti dobânda, de exemplu. Termenul de plată a fost stabilit maximal - trei ani, deși cred că voi achita mult mai repede. Ei mi-au explicat că aceasta e posibil și că e foarte convenabil. Acum plățile lunare deloc nu mă stresează, iar datorită acestui răgaz la plata dobânzii, voi reuși să-mi duc familia la mare."

Maxim Slav este originar din Comrat. Domnul este de o vârstă cu Ruslan, la fel de muncitor și un bun familist. El finisează reparația în casa care i-a fost lăsată de părinți. Însă, acum locuința este de nerecunoscut.

"Am vrut să facem o sobă nouă, iar soția a insistat asupra unor schimbări mai radicale. Zis și făcut: acoperișul este nou, podelele, tapetele au fost schimbate. În general a ieșit bine, este plăcut când intri în casă. Într-o lună vom finisa", - spune bărbatul.

Maxim lucrează la o fabrică din localitate. El spune că salariul este bun, însă, pentru cheltuielile legate de reparație ar fi trebuit să economisească prea mult timp.

"Omul are multe dorințe, vrei și să mănânci ceva gustoșel, și să cumperi ceva pentru suflet. Așa că am hotărât să luăm un credit. Sora m-a sfătuit să apelez la Microinvest, ea este clientul companiei și este foarte mulțumită de serviciile lor. Ce m-a surprins - spre deosebire de bănci, care cer o sumedenie de documente, ei te așteaptă doar cu buletinul de identitate. Le-am povestit cu ce mă ocup și pentru ce am nevoie de bani. În timpul discuției, Evdochia - consultantul care m-a deservit, mi-a explicat totul amănunțit: cât va trebui să plătesc lunar, cum e posibil să achit mai repede și care va fi graficul de rambursare. A doua zi m-am dus să-mi cumpăr materialele pentru reparație."

La fel ca și Ruslan, Maxim a luat de la Microinvest un credit de consum pe 3 ani și, de asemenea, speră să-l achite înainte de termen.