Ion Ceban, către Silvia Radu: Cei care l-au concediat pe Mihai Moldovanu să plătească din buzunarul personal daunele morale

„Am spus atunci ca a fost concediat contrar legislației. În acest sens cred că e cazul celor care l-au concediat să plătească din buzunarul personal așa numitele daune morale.

Acest om nu are ce căuta la primărie și nu are unde să se întoarcă la primărie, pentru că am avut grijă ca direcția pe care a condus-o să nu mai existe în acea formulă. A fost singura soluție corectă în această privință. LEGEA e una pentru toți și ea trebuie respectată”, a conchis acesta.

UNIMEDIA amintește că ieri Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a decis repunerea imediată în funcție, în termen de 15 zile, a lui Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate din cadrul Primăriei capitalei, care în martie a fost demis de către Silvia Radu.

Mihai Moldovanu va încasa de la Primărie "salariul pentru absența forțată de la serviciu".

Mai mult, șeful Direcției Sănătate va primi prejudiciu moral în sumă de zece mii de lei și costul cheltuielilor de asistență juridică, în sumă de patru mii de lei.

Decizia Silviei Radu de a-l demite din funcție pe șeful Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu, a fost anulată de către Judecătoria Chișinău, cu sediul Centru.

Mihai Moldovanu a fost demis din funție la data de 29 martie curent, când Silvia Radu asigura interimatul capitalei.

Nemulțumirile Silviei Radu față de activitatea lui Mihai Moldovanu au început în februarie curent, atunci când primara a dispus efectuarea unei anchete interne la Direcția sănătății a CMC.



Ulterior, Radu l-a acuzat că pe Moldovanu că face business la Spitalul nr.1 și că ar organiza diferite chefuri în cadrul instituției date.