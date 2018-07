Inițiatorul Legii Magnitsky: Magnitsky Act a fost introdus în Parlamentul din Republica Moldova

Recent, deputatul PLDM, Tudor Deliu a anunțat înregistrarea Legii Magnitsky în Parlamentul de la Chișinău. Proiectul fiind elaborat de un grup de ONG-uri specializate în sfera de bună guvernare şi protecţia drepturilor omului. Din grupul de iniţiativă fac parte Transparency International Moldova, IDIS Viitorul, Comunitatea WatchDog.MD, CPR, PromoLex şi CRJM.

Ce presupune Legea Magnitsky

Magnitsky Act sau Russia and Moldova Jackson–Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 (abolirea amendamentului Jackson-Vanick pentru Rusia și Moldova și Legea Serghei Magnitsky privind responsabilitatea statului de drept din 2012) este o lege adoptată în anul 2012 de Congresul american și promulgată în același an de Barack Obama. În decembrie 2016 Congresul SUA a lărgit domeniul de aplicare a Legii Magnitsky, astfel aceasta permite sancționarea funcționarilor corupți care au furat din banul public, cei care persecută, torturează şi omoară activiştii care denunţă astfel de cazuri.

O lege similară a fost deja adoptată în alte cinci țări: Estonia, Marea Britanie, Canada, Lituania și Letonia. În alte nouă țări, inclusiv Republica Moldova, această lege este pusă în discuție în parlament.

Rusia - principalul critic al acestei legi

Cel mai vehement critic al acestei Legi este Federația Rusă, având în vedere că totul a pornit din Rusia, iar majoritatea celor incluși pe Lista Magnitsky provin din această țară. Inițiatorul Legii respective, Bill Browder a fost condamnat în lipsa sa la nouă ani de închisoare în Rusia. În 2014 Rusia a cerut extrădarea lui prin Interpol, însă cererea autorităților rusești a fost respinsă, fiind catalogată ca politică. Serghei Magnitsky, cel în numele căruia a fost întitulată această lege, a fost un contabil fiscal rus care a investigat o fraudă a oficialilor ruși în sumă de 230 de milioane de dolari SUA. Acesta a fost închis, iar la aproape un an de detenție, moare în una din închisorile din Rusia, după ce a fost bătut cu bestialitate.