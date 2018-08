Indignare la Aeroportul Chișinău, după ce cursa Chișinău-Verona a fost amânată cu cu peste 5 ore: Explicația Air Modova

Despre aceasta a fost anunțată redacția UNIMEDIA de către un cititor fidel.

„Bună ziua. As vrea sa va aduc la cunoștință că cursa Verona - Chișinău gestionată de compania AIR MOLDOVA trebuia sa decoleze la orele 15:20, dar spre regret a fost amiantă pentru ora 22.00 și acum câteva clipe au anunțat ca se amâna deja pentru orele 23:30. Spuneti-mi va rog unde as putea apela pentru a avea careva răspunsuri. Am contactat compania Air Moldova 022830830(4) și mi au zis sa telefonez la reprezentantul companiei la nr 022525995 aici nimeni nu răspunde. Foarte multa lume este indignata de deservirea acestei companii. RUSINE AIR MOLDOVA”, se arată în mesajul pasagerii.

Contactat telefonic, serviciul de presă al Air Moldova a declarat pentru UNIMEDIA că zborul de pe cursa Chișinău-Verona a fost amânat pentru ora 21:30, din cauza unei defecțiuni tehnice. Reprezentantul companiei a mai adăugat că pasagerii au fost anunțați din timp de acest fapt.

La moment, aeronava este supusă unor verificări minuțioase, pentru a înlătura orice îngrijorare, chiar dacă defecțiune tehnică depistată inițial este minoră.