Igor Munteanu, despre numirea lui Kozak: „Acest nou emisar al Kremlinului are sarcina de a se implica activ în viața politică internă de la Chișinău și Tiraspol”

„Cu doar 17% comerț extern orientat spre Rusia și 65% spre UE, Republica Moldova nu are nevoie de Kozac pentru a-și simți interesele economice mai bine păzite”, declarația aparține directorului executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu.

Rusia era cu un pas în urmă după „incidentul din 2017” în care „fabulosul propagandist” D. Rogozin, așa-zisul reprezentant al Președintelui Putin pentru Transnistria a fost declarat dintr-o dată „persona non grata” în RM și Rusia nu a putut replica nimic, cât nu s-a zbătut Rogozin să scuture Twitterul.

Totuși, pentru că Rusia are nevoie de un „supraveghetor” permanent peste capul Tiraspolului, Putin a decis să-l reactiveze în acest moment pe unul din apropiații săi, reprezentantul său în Caucaz, Dmitri Kozak. Am mai spus de curând – titlul funcției atribuite lui Kozak este total inadecvat și fals. Cu doar 17% comerț extern orientat spre Rusia și 65% spre UE, Republica Moldova nu are nevoie de Kozac pentru a-și simți interesele economice mai bine păzite”, a declarat expertul IDIS.

Mai mult, Munteanu susține că acest „nou emisar al Kremlinului are sarcina de a se implica activ în viața politică internă de la Chișinău și Tiraspol, având o grijă specială de regimul separatist care se găsește într-o stare accelerată de agonie politică și economică”.

„Să va dau câteva cifre. În anul 2018, cheltuielile bugetului public al PMR sunt de 2 ori mai mari decât veniturile planificate, veniturile fiind de 1,1594 mlrd ruble (sau 102,8 mln $) față de cheltuielile estimate la 3086 mlrd ruble (sau 199,1 mln $). Deficitul actual (1,492 mlrd ruble) este acoperit integral din banii încasați din vânzările de gaze rusești care nu mai sunt returnate companiei Moldovagaz. Reiese că Guvernul RM, câtă vreme tolerează această situație, este plătitor net al salariilor regimului separatist.

Pe mine, ca cetățean al RM, această situație penibilă mă insultă, ca și pe mulți alți cetățeni loiali ai acestui stat, care nu se simt apărați de un asemenea stat impotent, care nu-și apără interesele. Astăzi, datoria externă a Transnistriei a atins suma de 668,6 mln $, formată din creditele acordate de Rusia în perioada anilor 1992-1994, cu penalități și dobânzi calculate; în plus, datoria internă a PMR a atins suma de 17,999 mlrd ruble și depășește veniturile bugetului prevăzut în 2018 de cca 11 ori. Dacă punem în discuție și astronomica datorie de 6 mlrd $ pe care regimul a acumulat-o în Moldovagaz pentru consumul de gaz, ajungem la concluzia că regimul de la Tiraspol este falit, ca să se descurce ar trebui urgent să renunțe la orice cheltuieli care nu sunt sociale, să demobilizeze armata, să dea afară jumătate din armata de cinovnici angajați de administrație, și să revină printr-o administrație specială, care să pună capăt acestui experiment dureros pentru populația locală.

Pentru Moscova este decisiv să „păstorească” un asemenea viitor guvern la Chișinău care ar fi ușor de cumpărat, construit pe faimoasele directive „și cu Estul și cu Vestul” ale nomenclaturii post-sovietice”, a declarat directorul IDIS-Viitorul.

Menționăm că Dmitri Kozak este autorul „planului Kozak” din 2003, fiind atunci în funcția de consilier al lui Vladimir Putin. Documentul, care viza soluționarea diferendului transnistrean, propunea federalizarea R. Moldova și permentizarea trupelor ruse pe teritoriul țării.