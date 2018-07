Igor Chemencedji, inginer de rețea: Chiar dacă oamenii din IT stau mereu deasupra computerului, de fapt, sunt foarte deschiși pentru socializare

Igor Chemencedji este încă unul dintre cei care au venit la Tekwill Academy pentru a-și reprograma întreaga carieră. A absolvit Facultatea de Drept, iar peste câțiva ani a descoperit pasiunea pentru tehnologiile informaționale. Igor are 28 de ani și cu un an în urmă a început să studieze Cisco Networking&Cyber Security la Tekwill Academy .

“Primul meu job a vizat investigarea fraudelor electronice, eram angajat în sistemul bancar din Republica Moldova. Așa am cunoscut particularitățile domeniul IT. Astfel, datorită cursului și experienței acumulate în ultimii trei ani, acum sunt angajat în calitate de inginer de rețea la o companie specializată în rețelistică. Îmi place foarte mult, este o activitate interesantă și sunt convins că acesta e domeniul în care mă regăsesc și în care vreau să-mi construiesc o carieră”, spune Igor.

În drumul său spre schimbare, a avut sprijinul celor dragi, al familiei. Aceasta a contat foarte mult și l-a încurajat să accepte provocarea fără rezerve. “Tekwill Academy a fost prima școală de IT care mi-a atras atenția. Oferea cursuri complexe pe Linux, Microsoft și CISCO și am fost tentat să fac acest pas. În plus, am aflat că aceste cursuri vor fi predate de profesori foarte buni, capabili să motiveze prin dedicația personală, ca de exemplu, profesorul Dinu Țurcanu. De asemenea, am avut și recomandările altor absolvenți ai cursului prestat de Tekwill Academy, care au rămas foarte încântați”, relatează Igor, menționând că “Experiența mentorului și modalitatea lui de a preda sunt foarte importante. Sunt mulți mentori experimentați, însă trebuie să poți să transmiți informația, cunoștințele și experiența obținută în acest domeniu. Dedicația lor este molipsitoare, noi, studenții, absorbim toată energia și entuziasmul degajat de ei, fapt ce ne motivează să venim la lecții și să explorăm subiectul”.

În scurt timp, Igor Chemencedji va încheia programul de instruire cu durata de un an, furnizat de Tekwill Academy. Însă urmează cea mai importantă parte a procesului: certificarea sau, în limbaj studențesc, examenele și obținerea actului care ar confirma specialitatea. Igor afirmă că este vorba de un volum mare de informație pe care trebuie să-l asimileze și să știe să-l folosească, dar suportul și ghidarea mentorului îl ajută foarte mult.

Tânărul nu se oprește aici. E decis să meargă mai departe. “Experiența Cisco Networking&Cyber Security nu se finalizează aici. În ierarhia aceasta mai sunt două nivele care trebuie parcurse, pentru a ajunge la nivelul superior de rețelistică, iar eu, cu siguranță, voi continua cursurile în acest domeniu”.

Igor crede că domeniul IT este un domeniu dinamic, în dezvoltare continuă, Respectiv, e important să cunoști lucruri și oameni noi mereu. “Chiar dacă oamenii din domeniul IT sunt mereu aplecați deasupra computerului, de fapt, ei au o lume interioară foarte mare, cu o imaginație foarte dezvoltată, sunt receptivi și buni la suflet. Sigur, au și ei timp liber, au o iubită sau un iubit și reușesc să-și facă o viață personală frumoasă, în funcție de cum își gestionează timpul lor”, este încrezător Igor Chemencedji.

Tekwill Academy

Tekwill Academy este o inițiativă educațională care furnizează cursuri și instruiri privind cele mai solicitate și actuale tehnologii, metodologii și procese de lucru în domeniul IT. Tekwill Academy a fost creată și funcționează cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC TEKWILL”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC. Grație unor parteneriate cu mari vendori internaționali precum Cisco și Oracle, Tekwill Academy furnizează conținuturi autorizate și oferă acces la certificări recunoscute pe plan internațional.