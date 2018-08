Hillary Clinton va fi unul dintre producătorii unui serial despre lupta femeilor pentru dreptul la vot

"Sunt încântată să-mi unesc forţele cu Steven Spielberg pentru a adapta cartea lui @ efweiss5 'The Woman's Hour' pentru TV", a scris Clinton într-o postare pe contul ei de Twitter, referindu-se la autoarea Elaine Weiss.



"Este vorba despre femeile care au luptat pentru sufragiu cu aproape 100 de ani în urmă. (...) Sunt încântată să ofer o mână de ajutor pentru ca poveştile lor să fie spuse", a adăugat ea.



Într-o declaraţie, Amblin Television (co-fondată de Spielberg) a indicat că Hillary va fi unul dintre cei patru producători executivi ai serialului, care va fi produs pentru un canal de cablu sau o platformă de streaming.



Niciun scenarist sau reţea nu a semnat încă pentru proiect, însă, potrivit Hollywood Reporter, Clinton va fi implicată direct în producerea serialului, inclusiv în alegerea distribuţiei, transmite mediafax.ro.



Proiectul va marca debutul lui Clinton ca producător de televiziune şi vine după o înţelegere semnată în luna mai de către Netflix şi familia Obama pentru a produce filme,

documentare şi alte conţinuturi media pentru serviciul de streaming.



"The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote", a cărei acţiune se petrece în 1920, spune povestea lungii cruciade a femeilor americane pentru a obţine dreptul la vot şi a fost publicată în luna martie a acestui an.