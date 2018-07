Grecia: Nicio scuză şi nici demisii, în timp ce creşte presiunea asupra guvernului după incendiile mortale

Supravieţuitorii unuia dintre cele mai grave dezastre produse în Grecia în peste un deceniu deja i-au cerut socoteală unui ministru al guvernului condus de stânga radicală când acesta a făcut o vizită la locul tragediei, la mai puţin de 30 km est de Atena.



Dar vineri, când cele trei zile de doliu declarate de prim-ministrul Alexis Tsipras s-au terminat, opoziţia a trecut imediat la ofensivă.



Principalul partid de opoziţie Noua Democraţie (ND) a criticat o conferinţă de presă guvernamentală ţinută joi noapte, unde nu a fost auzit un singur cuvânt de scuze. "Acest guvern tocmai şi-a arătat obrazul gros în eşecul abject de a proteja vieţile şi proprietăţile oamenilor", a declarat purtătorul de cuvânt al ND, Maria Spyraki.



Ministrul protecţiei civile Nikos Toskas a spus în conferinţa de presă că guvernul suspectează că incendiul de luni noapte a fost provocat, prinzând zeci de oameni în maşinile lor în timp ce încercau să scape în faţa unui zid de flăcări.



Guvernul s-a apărat, declarând că nu a existat timp pentru a evacua oamenii, deoarece focul s-a răspândit foarte rapid.



Dar presiunea este în creştere asupra guvernului, aflat în urma ND în sondaje, în timp ce numărul morţilor este de aşteptat să crească în continuare şi se înmulţesc întrebările despre modul în care oamenii au fost prinşi în incendii, transmite agerpres.ro.



Tsipras nu a mai fost văzut în public de marţi, când a declarat cele trei zile de doliu naţional pentru cei morţi.



Criticile politicienilor au reflectat furia printre supravieţuitori. "Ne-au lăsat singuri să ardem ca şobolanii", a declarat Chryssa, una dintre supravieţuitoarele din Mati, pentru televiziunea Skai. "Nimeni nu a venit aici să se scuze, să-şi prezinte demisia, nimeni".



Toskas a spus că şi-a oferit demisia, dar Tsipras a respins-o. "La o zi după tragedie, în primul rând pentru a avea conştiinţa mea curată şi nu din cauza unor greşeli, mi-am oferit demisia prim-ministrului, care mi-a spus că acum trebuie să luptăm", a declarat Toskas reporterilor joi.



Fofi Gennimata, care conduce partidul socialist PASOK, a spus că guvernul are o mare responsabilitate politică. "De ce nu au protejat oamenii implementând la timp planul disponibil pentru o evacuare organizată şi coordonată din zonele care erau ameninţate" şi "i-au lăsat să ardă neputincioşi?", a declarat ea.



Guvernul a anunţat o lungă listă de măsuri pentru ajutorare, inclusiv o plată de 10.000 de euro (11.600 de dolari) pentru familiile victimelor. Soţilor şi rudelor lor apropiate li s-au oferit locuri de muncă în sectorul public. Dar mulţi simt că nu este suficient pentru a alina durerea şi doresc ca autorităţile să-şi asume responsabilitatea pentru amploarea dezastrului.



Aproximativ 300 de pompieri şi voluntari încă participau vineri la căutările a zeci de persoane dispărute. Peste 500 de case au fost distruse şi brigada de pompieri a declarat că unele locuinţe închise nu au fost încă verificate.



Construcţiile ridicate la întâmplare şi fără aprobare, o caracteristică a multor zone în Grecia, au fost de asemenea invocate. Multe drumuri spre plajă erau blocate.



Incendiul a izbucnit luni la ora locală 16.57 şi s-a răspândit rapid în Mati, o localitate populară în rândul turiştilor locali.



Pompierii au vorbit despre o schimbare rapidă a direcţiei vântului, care de asemenea bătea cu putere, în timp ce alţii au sugerat că pădurea de pin în flăcări şi starea de panică au constituit de asemenea o combinaţie mortală, greu de combătut