Gheorghe Erizanu: „Viorel, această țară n-are nevoie de tine. Ea are nevoie de trolli, de lingăi, de pupcuriști... Dar viața merge înainte”

„Viorel Mardare are cancer”, așa au început majoritatea știrilor de astăzi. Într-o postare pe blogul său, scriitorul Gheorghe Erizanu descrie firul bolii regizorului, dar vine și cu un mesaj puternic către Viorel Mardare.

„Viorel Mardare se simțea slăbit și vlăguit din iarnă. A crezut că e o răceală. A umblat pe la medicii Chișinăului. Care l-au examinat, l-au trimis să treacă testul SIDA. I-au zis că nu are SIDA. I-au zis că nu are pneumonie. I-au dat pungi de pastile. De plămâni. De inimă. De cap. De ochi.

Apoi Sergiu Prodan l-a urcat în mașină și l-a dus să treacă examenul medical în Germania. Vineri au venit rezultatele. Verdict: cancer. Asta-i istoria bolii”, notează Georghe Erizanu pe blogul său.

„Viorel Mardare este unul dintre cei mai talentați regizori din generația tânără. Care și-au trăit tinerețea într-o țară care a făcut un film și jumătate în 25 de ani. Viorel Mardare a făcut spoturi publicitare. Câteva dintre ele au intrat în crestomațiile genului.

Viorel, această țară n-are nevoie de tine. Ea are nevoie de trolli, de lingăi, de pupcuriști, de șmecheri, de pierde-vară, de cozi de mătură.

Dar viața merge înainte. Pentru micile bucurii cotidiene. Pentru ele te scoli și mergi. Cei buni reușesc.

Iar tu ești bun”.

UNIMEDIA amintește că prietenii și apropiații lui Viorel Mardare au creat și o pagină pe facebook „Viorel Must Go On”, și au lansat o campanie de crowdfunding, pe gofundme.com.

Pentru donații online accesați linkul de mai jos sau apăsați aici: https://www.gofundme.com/viorel-must-go-on

Donațiile fizice pot fi făcute la sediul Atelier S. Prodan (or. Chișinău, str. Kogălniceanu, 25, ap.1). Informații suplimentare privind donațiile fizice: +373 79900100 (Alexandrina) sau +373 79999833 (Ghenadie).