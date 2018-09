Gheorghe Cavcaliuc, despre corupția în rândul polițiștilor: „Era dictată de situația socială”

„Poliția întotdeauna a fost în serviciul cetățeanului. Dacă vorbim concret de proteste – și ultimele proteste, și altele, noi am fost foarte corecți, foarte, extrem de corecți cu protestatarii și cu organizatorii. Totdeauna am ieșit cu o zi înainte într-o conferință de presă unde am vorbit despre acțiunile noastre, întotdeauna am chemat organizatorii și i-am preîntâmpinat despre responsabilitatea pe care o poartă, în același timp, ne-am oferit să-i ajutăm, să gestionăm persoanele care aparent pot apărea violente”, a răspuns Cavcaliuc într-un interviu acordat pentru Radio Europa Liberă.

„Acest flagel al corupției care, să spunem, predomina mai mult sau mai puțin în perioadele anterioare în rândurile polițiștilor era dictat și de situația socială a polițiștilor probabil sau de controlul mai puțin al statului împotriva acestor persoane. Guvernul Republicii Moldova în ultima perioadă de timp proporțional cu lucrurile frumoase pe care le-a făcut, le-a făcut și pentru polițiști, care cumva influențează direct la eradicarea corupției în organele statului și vorbim aici de polițiști.

De exemplu, până acum polițistul, dacă trăia la gazdă, el din salariul său trebuia să plătească și gazda, și să aibă de trai. Noi avem astăzi o hotărâre de Guvern care ne compensează o bună parte a chiriei. Omului îi rămân din salariu bani pe care poate să-i direcționeze în altă parte. Deja avem foarte mulți polițiști care au depus și primesc banii aceștia.”

Avem programul „Prima casă 1, 2, 3”, avem 12 familii de polițiști care au beneficiat de case. Acest polițist nu o să facă altceva decât să-și păstreze locul de muncă, să-și păstreze demnitatea și onoarea și să muncească în funcția sa.

Avem unele măriri de salariu care au avut loc în ultima perioadă de timp pentru colegii noștri de la INP (Inspectoratul Național de Patrulare), plus este viziunea clară a conducerii Ministerului Afacerilor Interne, dl Jizdan; șeful Poliției, dl Pânzari; eu, același deziderat – toleranță zero corupției și bineînțeles că noi avem mecanisme clare care analizează, studiază flagelul corupțional și bineînțeles că întreprindem măsuri.

Referitor la sondaje cu privire la cea mai coruptă sau nu, cu părere de rău, când se fac aceste sondaje poliția nimerea până acum în clasamentele acestea, da, și din unele fenomene care aveau loc între organele de poliție, dar este și o altă latură a monedei pe care nimeni nu vrea să o vadă și să o înțeleagă”

Fiind întrebat de ce și-a luat copiii de la Liceul „Orizont”, dânsul a menționat că este un subiect care poate fi discutat doar după orele de lucru.

„ E o chestie personală ce ține de familia și de copiii mei. Ei și așa au avut mult de suferit din partea activității mele profesionale. De aceea consider că este un subiect care nu trebuie tratat cu mai multă atenție”, a concluzionat Cavcaliuc.