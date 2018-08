Gest de solidarizare incredibil: Campania ViorelMustGoOn a adunat toată suma necesară de bani în mai puțin de două zile

În mai puțin de două zile a fost adunată suma de 107 mii de euro, necesară pentru tratament.

„Acum e greu să găsim cuvintele potrivite ca să ne exprimăm recunoștința pentru suportul vostru!



Viorel vă este foarte recunoscător pentru donațiile și gândurile bune care i-au dat și mai multe forțe să lupte și să învingă!



Săptămâna viitoare revenim cu mai multe detalii despre tratamentul pe care îl va urma.



Un mare OMENESC, mulțumesc!



PS: Campania rămâne deschisă, puteți dona în continuare!”, au scris adminstratorii paginii de Facebook ViorelMustGoOn.

Acum două zile, a fost anunțat că regizorul din Republica Moldova, Viorel Mardare, a fost diagnosticat cu cancer.

Prietenii și apropiații lui Viorel Mardare au creat și o pagină pe facebook „Viorel Must Go On”, și au lansat o campanie de crowdfunding, pe gofundme.com.

Pentru donații online accesați linkul de mai jos sau apăsați aici: https://www.gofundme.com/viorel-must-go-on

Donațiile fizice pot fi făcute la sediul Atelier S. Prodan (or. Chișinău, str. Kogălniceanu, 25, ap.1). Informații suplimentare privind donațiile fizice: +373 79900100 (Alexandrina) sau +373 79999833 (Ghenadie).