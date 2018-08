Fosta ministră a Sănătății, Ruxanda Glavan, despre Codul Portocaliu de rujeolă: Părinții care refuză vaccinarea trebuie să fie pedepsiți

„Un cod portocaliu de rujeolă este acel moment în care măsurile punitive se impun în mod firesc.



Părinții care refuză vaccinarea, încălcând astfel nu doar legea, dar și drepturile propriului copil, trebuie să fie pedepsiți. Amenzile usturătoare ar fi o metodă de prevenție a acestor situații și o acțiune justificată din partea autorităților, câtă vreme vorbim despre securitatea statului in materie de sanatate publica.



Un accent aparte trebuie pus și pe comunicarea eficientă dintre medic și părinte. Cei care au suspiciuni în privința vaccinării trebuie convinși de necesitatea ei. Iar cei care se încăpățânează fără motive pertinente - să fie acționați în instanță așa cum se cuvine în toate cazurile când legea este sfidată.



Comunicarea eficientă dintre instituțiile de învățământ și medicina primară pe tema vaccinării este un alt aspect unde se șchiopătează. Degeaba spun cei din Educație că ei nu au atribuții, când admiterea în instituțiile de învățământ se face în baza unui set de acte, inclusiv a certificatului care confirmă existența tuturor vaccinurilor obligatorii. Toate cele punctate mai sus ar fi măsuri practice care indiscutabil vor da rezultate, dacă tot sistemele informaționale din sănătate sunt boicotate. Or anume aceste sisteme ar fi exclus factorul uman și respectiv: certificatele falsificate despre vaccinare.



.....și da: celor care din inerție absolut (ne)premeditată vor intenționa să abunde în comentarii despre ce-am făcut eu cât am fost la minister, le sugerez să răsfoiască arhivele, pentru ca noi avem lucruri mai importante de făcut!”, a scris Ruxanda Glavan.



Ministerul Sănătății a declarat Cod Portocaliu de rujeolă la nivel național.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, doar în luna august au fost înregistrate 168 cazuri de boală, dintre care 105 confirmate și 63 cazuri suspecte.

În ultimii 10 ani, nivelul de vaccinare a copiilor s-a diminuat de la 95% la 87%, iar în unele raioane acest indice este și mai mic. Printre cauzele majore este iresponsabilitatea celor care militează pentru nevaccinarea copiilor, fie că este vorba despre comunități religioase sau despre părinți și unele surse media, anunțase Guvernul.