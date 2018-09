Forbes a publicat lista celor mai bine plătiți rapperi din lume

Cel mai bine plătit rapper din lume a fost numit Shawn Carter, cunoscut sub numele de scena Jay Z. Timp de un an acesta a obținut un venit de 76,5 milioane de dolari, informează Forbes.

La veniturile lui Jay Z au contribuit, în special, lansarea, împreună cu soția sa Beyonce, a albumului Everything is Love, dar și turneul On the Run II.

Pe locul doi s-a clasat Sean Combs (Diddy), care a fost în topul ratingului timp de trei ani consecutiv. Venitul acestuia a constituit 64 de milioane de dolari. În 2017, Diddy era e primul loc și în lista celor mai bine plătite celebrități.

Pub

Locul trei a fost ocupat de Kendrick Lamar, care a obținut venituri de 58 de milioane de dolari.

În top-10 au intrat și Drake (47 mln.), J.Col (35,5 mln.), Dr.Dre (35 mln.), Nas (35 mln.), Pitbull (32 mln.), Future (30 mln.) și Kanye West (27,5 mln.).