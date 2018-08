Experți: Discreția funcționarilor din achizițiile publice de la Bălți generează riscuri de corupție

Funcționarii deseori stabilesc criterii, cerințe de calificare ”prea largi” sau ”prea înguste” intenționat, cu scopul de a exclude un anumit ofertant sau cu scopul de a favoriza un anumit ofertant.

”O problemă mare o constituie faptul că reprezentanții societății civile nu sunt invitați la ședința de evaluare a ofertelor. Iar alte surse de informare cu privire la data, locul și ora ședinței de evaluarea ofertelor, nu există”, este de părere Diana Grosu, autoarea unui raport de monitorizare.

Licitațiile publice cu cea mai mare valoare care au fost monitorizate sunt:

-3,2 milioane de lei - ”Reparația capitală a încăperilor în Centrul de Cultură pentru secția de box a școlii sportive specializate “B.Petuhov”, str. Decebal, 13 A, din mun. Bălți”. În urma licitației a fost desemnată câștigătoare compania Constructorul, care a avut o ofertă de 2,9 milioane de lei, iar cealaltă companie, Clemantin (2,3 milioane de lei) a fost descalificată din motiv că a întocmit oferta cu abateri semnificative de la actele normative, deși criteriul de atribuire a contractului a fost ”cel mai mic preț”.

-6,2 milioane de lei - ”Reconstruirea străzilor Caraciobanu și Beleacov din mun. Bălți cu organizarea canalizării apelor pluviale și a scăderii nivelului apelor subterane”, conform necesităților Primăriei mun. Bălți. Deși termenul de execuție a lucrărilor era preconizat 2 luni, lucrările continuă și astăzi. Licitația a fost lansată în 2016, iar contractul a fost câștigat de Î.M. Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți, a cărei ofertă a fost de5,3 milioane de lei.

În concluzie, Diana Grosu a formulat mai multe recomandări, iar printre cele mai importante vizează responsabilizarea membrilor grupului de lucru pentru o monitorizare mai responsabilă a contractelor de achiziție publică și evitarea cerințelor restrictive cu scopul atragerii întreprinderilor mici și mijlocii pe piața achizițiilor publice.

Acestea sunt unele din constatările Raportului de monitorizarea a achizițiilor publice de la Bălți realizat în cadrul proiectului "Promovarea dezvoltării locale durabile prin utilizarea transparentă a banilor publici", finanțat de Policy Association for an Open Society (PASOS), sub-grant oferit în cadrul proiectului “Partners in Empowerment” finanțat de Comisia Europeană.