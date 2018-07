Eleva Irina Cotici: „Vreau ca scrisoarea mea, adresată ministrei Monica Babuc, să fie înțeleasă, nu interpretată”

Pe 7 iulie, ea a adresat o scrisoare deschisă ministrei Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Monica Babuc, în care își exprima revolta față de sistemul de învățământ cu „handicap” și de felul în care decurg examenele de bacalaureat. Irina Cotici îi reproșa atunci ministrei că nu se înterprind niciun fel de acțiuni, pentru a schimba sistemul în care învață tinerii din Republica Moldova.

După ce scrisoarea ei a fost preluată de o bună parte din mass-media, tânăra spune că mulți au făcut referire la sistemul politic și nu direct al educației, interpretând așa cum au crezut și cum au vrut ei să o facă.

”Și în anul în care am absolvit gimnaziul, am adresat o scrisoare ministrei Educației, pe atunci Maia Sandu. Mi-am expus părerea despre cum am văzut eu examenele de absolvire a gimnazialui și ce mi s-a părut că nu a mers bine. Dânsa mi-a răspuns. Mi-a zis o chestie care tare mi-a plăcut: că noi trebuie să cerem calitate, începând de la profesori, directorii de licee, și cei ce sunt direct reponsabili de examene; este absolut normal să facem acest lucru. I-am ascultat îndemnul și asta am făcut în continuare, cu argumente”, spune Irina.

Și în anul 2016, după ce s-a înscris la liceu și a analizat testele de bacalaureat, ea a hotărât să bată alarma și i-a scris noii ministre, Corina Fusu. De la ea, însă, nu a primit niciun răspuns.

Iată că a hotărât să mai adreseze o scrisoare și acum, știind că e și dreptul ei de a cere calitate, dacă nu pentru generația sa, atunci pentru cei care vin.

În acea scrisoare, Irina a vorbit și despre manualele care reprezintă niște „acte de terorism”, și despre condițiile în care candidații trebuie să susțină examenele de bacalureat, cu săli de examen prost iluminate și aerisite, dominate de-un iz specific, cu bănci care scârțâie sau se clatină, cu interdicția de a merge la veceu. S-a referit și la verificarea testelor, la notele micșorate, de obicei, nejustificat.

Chiar dacă a trecut ceva timp de atunci, ministra nu a răspuns la scrisoare. Tânăra a recunoscut că nici nu se așteaptă că-i va răspunde.

De notat că Irina Cotici a obținut media 9,5 la examenele de bacalaureat: două note de zece din oficiu – la limba română și la limba engleză, 10 la geografie și 8 – la matematică.

Citiți, în scurt timp, un interviu cu Irina Cotici, realizat la Banca Expresul.