Efectele caniculei asupra organismului: Cum poate afecta funcționarea acestuia

1 Efectele căldurii la nivelul creierului

Hipotalamusul regleaza temperatura corpului, insa, in cazul in care temperatura de afara este foarte ridicata, procesele chimice din creier nu isi mai indeplinesc in mod corespunzator functiile, motiv pentru care poate fi afectata judecata si pot aparea stari de iritabilitate.



Vremea torida poate provoca, de asemenea, si stari de anxietate, intrucat creierul este cel responsabil cu mentinerea sub control a acestor stari.

2 Efectele căldurii la nivelul sistemului nervos central

Caldura puternica poate provoca oboseala, intrucat incetineste functionarea creierului, nervilor si maduvei spinarii. Din acest motiv, in perioada verii, oamenii au tendinta de a renunta la activitatile fizice si a lenevi intreaga zi. In plus, aceasta stare permanenta de oboseala poate duce in unele cazuri si la depresie.

3 Efectele căldurii asupra pielii

Din cauza transpiratiei puternice, pe suprafata corpului pot aparea eruptii cutanate. Aceste eruptii apar in pliurile pielii si pe zonele corpului unde imbracamintea sta lipita. Cele mai expuse parti ale corpului sunt partea de sus a pieptului, gatul, zona inghinala si axila.



De asemenea, din cauza caldurii poti dezvolta arsuri la nivelului pielii, ceea ce inseamna ca pielea este lezata si nu mai functioneaza corespunzator in lupta cu temperaturile ridicate.

4 Efectele căldurii asupra muschilor

Hipertermia sau supraincalzirea corpului poate determina aparitia spasmelor sau crampelor la nivelul muschilor, deoarece prin transpiratie se pierde cantitatea necesara de apa si de sodiu de care corpul are nevoie.



Sodiul, alaturi de potasiu si clor, face parte din categoria electrolitilor absolut necesari functionarii tuturor organelor din corp. Astfel, carentele de sodiu pot afecta echilibrul normal de functionare a muschilor.

5 Efectele căldurii la nivelul rinichilor

Deoarece caldura deshidrateaza organismul, rinichii tind sa retina mai multe toxine, cum ar fi ureea si amoniul, care de obicei se elimina prin urina.

Asadar, pentru a pastra fluidele in corp, acesta va produce mai putina urina.

6 Efectele căldurii asupra circulatiei sangvine

Pentru ca vasele de sange se dilata, in efortul de a elimina caldura, tensiunea arteriala scade. Din acest motiv, inima bate mai repede in incercarea de a restabili tensiunea corecta a corpului.



Din cauza circulatiei deficitare a sangelui, pot aparea probleme grave la nivelul inimii. Astfel, persoanele care au probleme cu tensiunea arteriala pot suferi atacuri de cord sau alte boli cardiovasculare.