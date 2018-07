Eclipsa totală de Lună din 27 iulie: Este cel mai îndelungat fenomen de acest fel din secolul XXI

Astronomul Bruce McClure a afirmat că eclipsa de Lună va dura o oră şi 43 minute. Conform Tech Times, va dura aproximativ patru ore până când va trece de umbra Pământului. Eclipsa din iulie va fi cu 40 de minute mai lungă decât Superluna albastră sângerie ce a avut loc în ianuarie 2018. McClure estimează că eclipsa totală de Lună va cuprinde eclipse parţiale ce vor începe de la 2:24 p.m. EST (21:24, ora României) până la 6:29 p.m. EST (01:29, ora României).

Eclipsa de Lună va fi vizibilă pe întregul glob şi va conţine culorile specifice ale unei „Luni sângerii”.

Această eclipsă de Lună va avea o durată îndelungată din cauza datei în care are loc. Pe 27-28 iulie (în funcţie de locul în care te afli) are loc atât Luna Plină, cât şi apogeul lunar, când satelitul natural se va afla la cel mai îndepărtat punct de Pământ. Astfel, aceste două fenomene ce au loc simultan provoacă o eclipsă lunară extinsă. Cea mai lungă durată a unui astfel de fenomen poate fi de o oră şi 47 de minute. Durata eclipsei totale de Lună din 27 iulie va fi de o oră şi 43 de minute. Eclipsa este vizibilă în întregime de pe teritoriul României la începutul serii de 27 iulie. Momentul maxim al eclipsei totale de Lună are loc la ora 23.22.