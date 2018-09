Dorin Chirtoacă: „Acumularea celor 18% de voturi din Chișinău în pușculița electorală a PD-ului pentru parlamentare, iată și toată grija față de sănătate”

Intrebare pentru "autorii" propunerii: cum veti explica dvs. Grozavu si Filip ca va opriti separat in timp si spatiu, gandurile mintii voastre, asupra aceleeasi persoane "apolitice si independente", mai ales in situatia in care astazi Plahotniuc personal a aratat ca ea este a lui, dupa ce aproape un an acest lucru la spus o tara intreaga?