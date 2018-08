Donald Trump dezminte informația precum că regina Elisabeta l-a așteptat 15 minute când s-au întâlnit la Castelul Windsor

Președintele american susține că presa care îi este nefavorabilă a prezentat fals știrea privind faptul că el a întârziat la întâlnirea cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii în timpul primei sale vizite oficiale din Regatul Unit.

Trump a declarat că a sosit cu 15 minute mai devreme la întâlnirea sa cu regina și a acuzat că știrile cum că a întârziat au fost 'fake news'.

Vizita președintelui în Marea Britanie a fost difuzată în direct la televizor, și întreg mapamondul a putut să o vadă pe regina de 92 de ani, care l-a așteptat 12 minute pe președintele american. In imagini, monarhul britanic, poate fi văzută cum se uită de mai multe ori nerăbdătoare la ceas.

„Am aterizat, eram pe pământ și am așteptat alături de gărzile regelui și reginei. Am ajuns cam cu 15 minute mai devreme și am așteptat cu soția mea. Ceea ce a în regulă, hey, este regina, putem aștepta', a spus Trump în discursul său.

Trump a adăugat și că nu știa că întâlnirea cu regina ar fi trebuit să țină 15 minute și că a stat 'cam o oră' pentru că 'ne-am înțeles bine', transmite libertatea.ro.

În același discurs, președintele american a spus că are o relație foarte bună cu liderii europeni, 'mai bună decât orice alt președinte american'.